Στέρλινγκ Μπράουν στο Gazzetta: «Είναι αδερφός μου, αλλά ετοιμάζομαι για trash talk με τον Νιλικίνα»

Ο Στέρλινγκ Μπράουν μιλάει στο Gazzetta για τα όσα έζησε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και το trash talk που ετοιμάζει στον Φρανκ Νιλικίνα, λίγες ώρες προτού η Παρτίζαν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (7/11 - 21:15) στο ΣΕΦ.

Το... μακρινό 2019, οι Μιλγουόκι Μπακς μοιάζουν έτοιμοι να ταξιδέψουν ως το φινάλε της διαδρομής, μέχρι που ο Καουάι Λέοναρντ και οι Τορόντο Ράπτορς, γύρισαν τη σειρά σε 4-2 και κατέκτησαν τους τελικούς της περιφέρειας.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν, ωστόσο, έχει αρχίσει και καθιερώνεται στο rotation. Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο επί τρία συναπτά έτη, αφότου έγινε Draft από τους Σίξερς, ο Αμερικανός ξεκινάει σε πέντε παιχνίδια στη βασική πεντάδα, σε εκείνα τα playoffs για τους Μπακς.

Τους οποίους συνεχίζει να παρακολουθεί μέχρι και σήμερα, παρά τις υποχρεώσεις που έχει στο αδυσώπητο πρόγραμμα της EuroLeague με την Παρτίζαν. «Μου αρέσουν. Έχουν καλό ρόστερ, νέα κομμάτια, πρέπει να δέσουν, αλλά μου αρέσει το σύνολο» αναφέρει ο ίδιος στο Gazzetta.

Άρτι αφιχθείς με την αποστολή της Παρτίζαν από το Βελιγράδι, για την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Μπράουν βρήκε λίγο χρόνο να θυμηθεί το πέρασμά του από το NBA και τη συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Άλλωστε στους Μπακς πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περιπλάνησής του στο NBA, με 179 από τα συνολικά 290 παιχνίδια του στη λίγκα. «Όταν πήγα στο Μιλγουόκι ήμουν ακόμα 21 ετών, αλλά είχα ήδη το work ethic, γιατί ήξερα ότι έπρεπε να δώσω ένα πλεονέκτημα στον εαυτό μου. Το να είμαι εκεί και να βλέπω τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το πώς δουλεύει, μου έδινε κίνητρο και με προκαλούσε να γίνομαι καλύτερος». Ο Στέρλιγνκ Μπράουν φόρεσε τη φανέλα των «Ελαφιών» για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2017 και έκτοτε δεν μπορεί να βγάλει την εικόνα του Γιάννη να δουλεύει διαρκώς απ΄το μυαλό του. Ακόμα και αν με αρκετή δόση χιούμορ τον τοποθέτησε πίσω από τον εαυτό του.

«Το work ethic του είναι τρελό. Μετά από εμένα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δουλευταράς. Έχω ρίξει αρκετή δουλειά, αλλά εκείνος βρίσκεται διαρκώς στο γυμναστήριο μετά την προπόνηση, πριν, μετά το shootaround, πριν και μετά τα ματς. Δουλεύει ασταμάτητα και με όλα όσα είχε να αντιμετωπίσει ερχόμενος στις ΗΠΑ, έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα σε πολλά. Έμαθα δίπλα του πώς είναι να ισορροπείς τη ζωή και το μπάσκετ και τι σημαίνει αφοσίωση».

Ο... πιστός Γιάννης στο Μιλγουόκι

Αν κάποιοι μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα τον τρόπο που σκέφτεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αυτοί είναι τα μέλη της οικογένειάς του. Δεύτερη στη σχετική λίστα, έρχονται οι συμπαίκτες του ή και όσοι συνυπήρξαν μαζί του. Ο Μπράουν απάντησε στα όσα γράφονται για εκείνον και την πιθανότητα να γίνει κάποιο trade, τονίζοντας πως «ο Γιάννης είναι πολύ πιστός ως άνθρωπος. Αλλά με αυτό ως δεδομένο, το NBA ξέρουμε ότι είναι μπίζνες. Είναι δύσκολο να δεις το πού θα καταλήξει κάποιος, εξαρτάται από καταστάσεις, τους στόχους της ομάδας και πώς εκείνη λειτουργεί. Προφανώς είναι franchise παίκτες πολύ καιρό και θα ήθελα να τον δω στο Μιλγουόκι ως το τέλος».

Μάλιστα, ο Στέρλινγκ Μπράουν έφερε και το ιδανικότερο παράδειγμα για να συγκρίνει μία ενδεχόμενη παραμονή του Γιάννη στους Μπακς ως το φινάλε. «Θα ήθελα να έχει ένα legacy σχεδόν σαν αυτό του Κόμπι Μπράιαντ, αλλά το NBA είναι μπίζνες. Οι ομάδες μπορεί να σε αφήσουν, ακόμα και αν σου έχουν πει το αντίθετο. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται τώρα, δεν είμαι εκεί, αλλά γνωρίζω πως είναι πιστός».

Το trash talk στον Φρανκ Νιλικίνα για το Ολυμπιακός - Παρτίζαν

Αφήνοντας τη σύντομη παρένθεση και επιστρέφοντας στα της EuroLeague, η Παρτίζαν είναι επίσης μια ομάδα που έχει χτυπηθεί από τραυματισμούς στο ξεκίνημα της σεζόν και ενισχύθηκε με τους Νικ Καλάθη και Μπρούνο Φερνάντο.

Στον Στέρλινγκ Μπράουν, ωστόσο, έχει πέσει μεγάλο από το βάρος των αποφάσεων στην περίμετρο. Το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 9η αγωνιστική, ο ίδιος το βρίσκει... διασκεδαστικό. «Έχουν μία πολύ καλή ομάδα, έναν συνδυασμό γκαρντ και ψηλών, οπότε σίγουρα θα είναι μία πρόκληση. Νιώθω όμως ότι κάναμε μερικές καλές προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες και με τους νεοφερμένους, μπαίνουν σε ρυθμό, συνηθίζουν τα plays μας. Θα είναι καλό και διασκεδαστικό ματς».

Με τον Μπράουν να στέκεται και στην αυτοπεποίθηση της ομάδας του, παρόλο που βρίσκεται δύο νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει... στραβοπατήσει ήδη δύο φορές στο ΣΕΦ. «Δεν είναι μονάχα οι δικές τους εμφανίσεις, αλλά και η δική μας αυτοπεποίθηση. Όλοι μπορούν να τους κερδίσουν όλους, οπότε παίζει ρόλο το πώς είσαι προετοιμασμένος. Είχαμε μία κακή ήττα την περασμένη εβδομάδα, αλλά όπως είπα κάναμε καλές προπονήσεις και θα το βρούμε» εξήγησε ο Μπράουν, ο οποίος ανέφερε στη ροή του λόγου του και τον περσινό συμπαίκτη του Φρανκ Νιλικίνα, που μετακόμισε τον Σεπτέμβριο στο Φάληρο.

Ωστόσο στο δίλημμα μερικών καλών λόγων ή του trash talk την ώρα της αναμέτρησης, απάντησε με αρκετά γέλια αλλά και σιγουριά το δεύτερο. «Δεδομένα θα υπάρχει trash talk, το κάναμε και στις προπονήσεις. Είναι ένας πολύ καλός φίλος, είναι σαν αδερφός. Υπάρχει η ανταγωνιστική φύση μας στο παρκέ, αλλά μετά από αυτό θα είναι όλα καλά».

Το κεφάλαιο Ομπράντοβιτς και η πρόκληση της Παρτίζαν για τον Μπράουν

Μετά τους Μπακς, ακολούθησαν τα σύντομα περάσματα από Χιούστον, Ντάλας και Λος Άντζελες, για λογαριασμό των Λέικερς σε μόλις τέσσερα παιχνίδια. Το καλοκαίρι του 2023, η Άλμπα ήταν αυτήν που τον έπεισε να μεταφέρει τα ταλέντα του στην Ευρώπη.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον στρατολόγησε και ο Στέρλινγκ Μπράουν μπήκε στο κλαμπ του 50-40-90, σε ποσοστό διπόντων, τριπόντων και βολών. «Σου γεννά προκλήσεις. Είσαι υπεύθυνος, περιμένει από σένα να είσαι επαγγελματίας. Όλα αυτά σου δίνουν μερικά σπουδαία χαρακτηριστικά, σε βοηθούν να αναπτυχθείς ως άνθρωπος. Έχουμε μία καλή σχέση, μπορώ να του μιλήσω για οτιδήποτε. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, είναι ένας τέτοιος τύπος, μοιάζει με ανοιχτό βιβλίο και σε ακούει».

Οκτώ αγωνιστικές μετά το πρώτο τζάμπολ στην EuroLeague, η συνύπαρξη του Μπράουν με τον Ομπράντοβιτς για δεύτερη σεζόν, φέρνει τον Αμερικανό να γράφει πολύ καλά νούμερα. Με τις απουσίες, φυσικά, να του δίνουν ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες.

Ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ, μετράει 12.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ως τώρα, περιμένοντας τις... ενισχύσεις με την επιστροφή του Κάρλικ Τζόουνς και τον ερχομό του Νικ Καλάθη. Αν μπορούσε να συγκρίνει αυτά τα 71 ματς, μπαίνοντας στην τρίτη σεζόν του στην EuroLeague, με όσα έζησε στο NBA;

«Υπάρχει διαφορά στο mentality. Είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, οι αποστάσεις, ο ρυθμός, το physicality. Είναι διαφορετική η νοοτροπία, ένα άλλο παιχνίδι αλλά έχει και αυτό τα καλά του. Τα αγαπώ και τα δύο, απλώς αγαπώ να παίζω μπάσκετ. Είναι διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να βάλω κάποιο από τα δύο πάνω από το άλλο».