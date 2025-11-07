Βαθμολογία, EuroLeague: Η κατάταξη πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν
Η 9η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7/11, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΣΕΦ, διεκδικώντας την έκτη νίκη στη regular season. Νωρίτερα, η Μπασκόνια πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της μετά το αρχικό 0/6, επικρατώντας της Βίρτους στη Βιτόρια.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Dubai Basketball, έχοντας ως κορυφαίους τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς, ενώ η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε της Βιλερμπάν, επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα στην EuroLeague. Από 'κει και πέρα, η Μπάγερν έφυγε με το διπλό από την έδρα της Παρί ενώ η Μονακό χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μακάμπι.
Αποτελέσματα-9η αγωνιστική
Τετάρτη 5/11
Πέμπτη 6/11
- Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν 81-67
- Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
- Μπασκόνια-Βίρτους 87-76
- Παρί-Μπάγερν 82-86
- Μακάμπι-Μονακό 107-112
Παρασκευή 7/11
- 19:30 Αναντολού Εφές
- 20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
Κατάταξη
- Ερυθρός Αστέρας 7-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2
- Ζάλγκιρις 6-2
- Μονακό 6-3
- Ολυμπιακός 5-3
- Βαλένθια 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Παναθηναϊκός 5-4
- Μπάγερν Μονάχου 5-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
- Παρί 4-5
- Φενέρμπαχτσε 4-5
- Βίρτους Μπολόνια 4-5
- Αρμάνι Μιλάνο 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Παρτίζαν 3-5
- Dubai Basketball 3-6
- Μπασκόνια 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Βιλερμπάν 2-7
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Τρίτη 11/11
- 18:00 Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας
- 21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια
- 21:30 Παρτίζαν-Μονακό
- 21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές
- 22:00 Παρί-Παναθηναϊκός
Τετάρτη 12/11
- 21:15 Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν
