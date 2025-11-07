Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (7/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Η 9η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7/11, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΣΕΦ, διεκδικώντας την έκτη νίκη στη regular season. Νωρίτερα, η Μπασκόνια πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της μετά το αρχικό 0/6, επικρατώντας της Βίρτους στη Βιτόρια.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Dubai Basketball, έχοντας ως κορυφαίους τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς, ενώ η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε της Βιλερμπάν, επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα στην EuroLeague. Από 'κει και πέρα, η Μπάγερν έφυγε με το διπλό από την έδρα της Παρί ενώ η Μονακό χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μακάμπι.

Αποτελέσματα-9η αγωνιστική

Τετάρτη 5/11

Πέμπτη 6/11

Παρασκευή 7/11

19:30 Αναντολού Εφές

20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν

21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης

Κατάταξη

Ερυθρός Αστέρας 7-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2 Ζάλγκιρις 6-2 Μονακό 6-3 Ολυμπιακός 5-3 Βαλένθια 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Παναθηναϊκός 5-4 Μπάγερν Μονάχου 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης 4-4 Παρί 4-5 Φενέρμπαχτσε 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-5 Αρμάνι Μιλάνο 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Παρτίζαν 3-5 Dubai Basketball 3-6 Μπασκόνια 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Βιλερμπάν 2-7

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Τρίτη 11/11

18:00 Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Μονακό

21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές

22:00 Παρί-Παναθηναϊκός

Τετάρτη 12/11