Πολονάρα: Μπασκόνια και Βίρτους έστειλαν μήνυμα στήριξης
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Μπασκόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, οι παίκτες των δύο ομάδων, κράτησαν πανό, στένλοντας μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.
Πολύ όμορφη στιγμή σημειώθηκε πριν το τζάμπολ της Μπασκόνια με τη Βίρτους, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων σηκώσανε πανό, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο Ακίλε Πολονάρα, που παλεύει με τη λευχαιμία.
Πιο συγκεκριμένα, το πανό έλεγε «FORZA ACHI», σκορπώντας συγκίνηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην υγεία του.
Δείτε ΕπίσηςΠολονάρα: Η μεγαλύτερη «μάχη» της ζωής του
Forza @ilpupazzo33 https://t.co/ujO7PIFrBt— EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.