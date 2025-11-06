Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Μπασκόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, οι παίκτες των δύο ομάδων, κράτησαν πανό, στένλοντας μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.

Πιο συγκεκριμένα, το πανό έλεγε «FORZA ACHI», σκορπώντας συγκίνηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην υγεία του.