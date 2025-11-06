Πολονάρα: Μπασκόνια και Βίρτους έστειλαν μήνυμα στήριξης

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ της Μπασκόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, οι παίκτες των δύο ομάδων, κράτησαν πανό, στένλοντας μήνυμα στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα.

Πολύ όμορφη στιγμή σημειώθηκε πριν το τζάμπολ της Μπασκόνια με τη Βίρτους, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων σηκώσανε πανό, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο Ακίλε Πολονάρα, που παλεύει με τη λευχαιμία.

Πιο συγκεκριμένα, το πανό έλεγε «FORZA ACHI», σκορπώντας συγκίνηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην υγεία του.

