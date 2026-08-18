Ο Μάρκους Χάουαρντ φέρεται ότι δέχθηκε μεγάλη πρόταση από την Γαλατασαράι ωστόσο εκείνος προτίμησε να παραμείνει στην Μπασκόνια.

Μπορεί οι τουρκικές «σειρήνες» να ήχησαν και να συνεχίζουν να ηχούν πάνω από το κεφάλι του Μάρκους Χάουαρντ ωστόσο εκείνος «ψηφίζει»... δαγκωτό την παραμονή στην Μπασκόνια.

Όπως έγινε γνωστό μέσω... Τουρκίας, ο Αμερικανός σκόρερ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι, η οποία φέρεται να του κατέθεσε μια άκρως δελεαστική πρόταση. Όμως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η «El Correo», εκείνος δεν... δίνει ιδιαίτερη σημασία καθώς προτεραιότητά του αποτελεί η παραμονή στην Μπασκόνια και η συμμετοχή του στην Euroleague.

Βέβαια πριν από λίγες εβδομάδες μια άλλη ομάδα από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση πλησίασε τον Χάουαρντ, αλλά και πάλι η προσπάθεια έπεσε στο κενό.

Ο λόγος για την Μπεσίκτας, η οποία με τη σειρά του ήθελε την υπογραφή του Αμερικανού γκαρντ προσφέροντάς του περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό καθώς ο ίδιος ήθελε και θέλει... Μπασκόνια.

Ο Μάρκους Χάουαρντ μετράει 127 ματς της Euroleague στο ενεργητικό του, έχοντας κατά μέσο όρο 14.6 πόντους, 1.6 ασίστ, 1.3 ριμπάουντ και 1.6 λάθη ανά 21:46 λεπτά συμμετοχής, με 47% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 85% στις βολές.