Ο Ακίλε Πολονάρα δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι ένας μαχητής. Η δυσκολία του χτύπησε την πόρτα ξανά, όμως εκείνος βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει από το σκοτάδι και να δείξει πως θέλει να χαμογελάσει και πάλι στη ζωή.

Η υγεία του Ακίλε Πολονάρα δεν αποτελεί άλλη μία είδηση. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα ενός ματς, δεν είναι άλλη μία μεταγραφή. Πρόκειται για μία «μάχη», μία ακόμα... μάχη ζωής που δίνει ο γνωστός αθλητής ξανά. Όλος ο μπασκετικός (και όχι μόνο) κόσμος βρίσκεται στο πλευρό του «Άκι» με την ευχή να βγει ακόμα πιο δυνατός από αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Ωστόσο, όταν τα νέα δείχνουν μία αχτίδα στο τέλος του τούνελ γεμίζουν άπαντες με ελπίδα ότι ο Πολονάρα είναι κοντά στην πιο μεγάλη νίκη της ζωής του.

Η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με τις εικόνες να συγκλονίζουν και τις αποκαλύψεις της γυναίκας του να προκαλούν ανησυχία. Σεβόμενοι την επιθυμία για ιδιωτικότητα, όλοι οι εκπρόσωποι του Τύπου διατήρησαν σιγή ιχθύος για τις δύσκολες στιγμές που περνούσε η οικογένεια.

«Έγινε χαμός, ο Άκιλε έπεσε σε κώμα», αποκάλυψε η σύζυγός του σε ρεπορτάζ ιταλικής εκπομπής. «Έπαθε θρόμβο και ο εγκέφαλος έμεινε χωρίς οξυγόνο, οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν πολύ χαμηλές», τόνισε δίνοντας ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες στον οικογενειακό φίλο Νικολό Ντε Ντεβίτις για την εκπομπή, ο οποίος μοιράστηκε και φωτογραφίες με τον Πολονάρα από αυτές τις δύσκολες στιγμές θέλοντας να τονίσει ότι αυτές πλέον ανήκουν στο παρελθόν και πως μέσα στις επόμενες μέρες θα αποχωρήσει επιτέλους από το νοσοκομείο.

Η οικογένεια του Πολονάρα πέρασε μεγάλη ανησυχία, περίπου ένα μήνα μετά τη μεταμόσχευση και λίγο πριν την αναμενόμενη έξοδό του από το νοσοκομείο. Τα πράγματα περιπλέχτηκαν, ωστόσο ο Ακίλε παραμένει ο μαχητής που όλοι γνώρισαν, αγάπησαν και στήριξαν. Μετά από μερικές ημέρες, η κατάσταση βελτιώθηκε και ο Πολονάρα άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του επιτράπηκε να βγαίνει προσωρινά από το νοσοκομείο, όπως συνέβη για πρώτη φορά το προηγούμενο Σάββατο, για να γιορτάσει τα πέμπτα γενέθλια της κόρης του, Βικτόρια.

Στις πιο δύσκολες στιγμές, στο πλευρό του ήταν συνεχώς η Έρικα (η σύζυγός του), ενώ τον επισκέφτηκαν και μερικοί συμπαίκτες της Βίρτους Μπολόνια, καθώς και ο Στέφανο Σαρντάρα, ιδιοκτήτης της Ντιναμό Σάσαρι, που του είχε κάνει συμβόλαιο το καλοκαίρι και βρισκόταν στην πόλη για αγώνα πρωταθλήματος.

Η τύχη δυστυχώς δεν χαμογέλασε στον Ακίλε Πολονάρα, όμως εκείνος χαμογελάει στη ζωή και βρίσκει τρόπο μετά από κάθε δοκιμασία να βγαίνει πιο δυνατός. Ο Άκιλε, που πριν δύο χρόνια είχε νικήσει νεοπλασία στους όρχεις, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη νέα δύσκολη πρόκληση από τον Ιούνιο, όταν διαγνώστηκε με λευχαιμία αναγκάζοντάς τον να νοσηλευτεί άμεσα.

Οι κύκλοι χημειοθεραπείας σημάδεψαν το καλοκαίρι του, που πέρασε κυρίως στη Βαλένθια, ενώ ο ίδιος μοιράζεται ανοιχτά την ιστορία του και τη δύσκολη διαδρομή προς την ανάρρωση δίνοντας δύναμη σε όποιον αντιμετωπίζει κάτι αντίστοιχο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πολονάρα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών στις 25 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ο ξαφνικός θρόμβος που τον έριξε σε κώμα σε συνδυασμό με την έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο και τις χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης που έδιναν οι γιατροί στον παίκτη αυτόν που το σώμα του ήταν ήδη εξασθενημένο από τις πολλές θεραπείες, πρόσθεσε ακόμα περισσότερη ανησυχία. Το χειρότερο φαίνεται να έχει περάσει και οι δικοί του μπορούν πλέον να ανασάνουν με ανακούφιση, όσο ο «Άκι» μπορεί να αγκαλιάζει και πάλι τα παιδιά του.