Η Γαλατασαράι κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Μάρκους Χάουαρντ, καθώς σύμφωνα με τουρκικά μέσα βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Μπασκόνια και την πλευρά του Αμερικανού γκαρντ.

Η Γαλατασαράι θέλει να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρειά της ενόψει της σεζόν 2026-27 και έχει βάλει στο στόχαστρό της έναν παίκτη με σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης. Ο λόγος για τον Μάρκους Χάουαρντ, με τον τουρκικό σύλλογο να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ της Μπασκόνια, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.

Όπως αναφέρεται, η Γαλατασαράι βρίσκεται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες σε επαφές τόσο με την Μπασκόνια όσο και με την πλευρά του παίκτη, προσπαθώντας να βρει τον τρόπο ώστε να τον φέρει στην Κωνσταντινούπολη. Η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιθυμία του ίδιου του Χάουαρντ να αποχωρήσει από τη EuroLeague για να αγωνιστεί στο Basketball Champions League.

Σε περίπτωση που ο Αμερικανός αποφασίσει να αφήσει την Μπασκόνια, η Γαλατασαράι αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις επίσημες διαπραγματεύσεις με τον ισπανικό σύλλογο για τους όρους της μετακίνησης και το ποσό της αποζημίωσης. Ο Χάουαρντ δεσμεύεται με την Μπασκόνια με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια. Ο Αμερικανός είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με την ισπανική ομάδα μετά την άφιξή του από το NBA το 2022.

Την περασμένη σεζόν ο Χάουαρντ αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια στη EuroLeague με τη φανέλα της Μπασκόνια, έχοντας κατά μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.1 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ σε λίγο περισσότερο από 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.