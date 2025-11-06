Ο Τσαρλς Μπάσεϊ εξετάζεται από τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta στέκεται στον NBAer που έχει την ποιότητα να δώσει λύσεις στη frontline του τριφυλλιού . Ένας παίκτης που παλιά έπαιζε ποδόσφαιρο.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεμείνει από σέντερ, αφού στα... πιτς βρίσκεται πλέον και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετά τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς. Η λειψανδρία στο 5 φάνηκε και στο παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα όπου οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν «γυμνοί» κάτω από τα καλάθια.

Ένας από τους παίκτες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Εργκίν Άταμαν είναι ο 25χρονος σέντερ, Τσαρλς Μπάσεϊ (2.08μ.) ο οποίος βρίσκεται στο NBA με τους Μέμφις Γκρίζλις. Ένας παίκτης που έχει την ποιότητα να κάνει πιο γεμάτη τη frontline των πράσινων αν αποκτηθεί. Το Gazzetta στέκεται στον παίκτη που ψάχνει την... Ιθάκη του.

Aπό το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ

Ο Μπάσεϊ γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας, όπου έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι την ηλικία των 12 ετών, με ύψος 1,85 μ. τότε. Σε εκείνη την ηλικία, τον ανακάλυψε ένας προπονητής μπάσκετ νέων, ενώ ο Μπάσεϊ πουλούσε τηγανητό κοτόπουλο στην άκρη του δρόμου.

Σταμάτησε να παίζει ποδόσφαιρο λίγο αργότερα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο μπάσκετ. Στην ηλικία των 14 ετών, ο Μπάσεϊ ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του καμπ μπάσκετ Giants of Africa, ενός προγράμματος που ίδρυσε το στέλεχος των Τορόντο Ράπτορς και πρωτάθλητης του 2019, Μασάι Ουτζίρι. Το... μικρόβιο του μπάσκετ είχε ήδη μπει για τον μικρό Τσαρλς.

Η ευκαιρία των Σίξερς και η καριέρα στους Σπερς

Ο Μπάσεϊ προερχόμενος από το Western Kentucky, επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο του ντραφτ του NBA του 2021 ως 53η επιλογή από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και στη συνέχεια εντάχθηκε μαζί τους για το NBA Summer League του 2021. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, υπέγραψε με τους Σίξερς, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να καθιερωθεί και στις 13 Οκτωβρίου 2022 αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.

Και κάπου εκεί έρχονται στη ζωή του οι Σπερς. Στο Σαν Αντόνιο έμεινε για τρεις σεζόν από το 2022 μέχρι και το 2025 και κατάφερε να αγωνιστεί σε 90 ματς. Κατά μέσο όρο μέτρησε 4.7 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και περίπου μια τάπα ανά ματς στα 12.1 λεπτα που πατούσε παρκέ.

Ποτέ δεν κατάφερε να ανέβει στο rotation της ομάδας και έτσι έψαξε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στους Γκρίζλις. Σε πρώτη φάση κέρδισε ένα 10ήμερο συμβόλαιο. Φέτος έχει αγωνιστεί σε δύο ματς. Μέτρησε 3 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής κόντρα στους Πίστονς πριν από τρεις ημέρες. Ενώ πριν λίγες ώρες, αγωνίστηκε 15:20 λεπτά και είχε 4 πόντους με 2/5 δίποντα και 0/1 βολή, μετρώντας ακόμα 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κόντρα στους Ρόκετς.



To στυλ παιχνιδιού του

Ο Μπάσεί είναι ένας ψηλός που μπορεί να τελειώσει φάσεις με ευκολία κοντά στο καλάθι. Καλός ριμπάουντερ, ξέρει να τοποθετείται σωστά στη ρακέτα και για τα επιθετικά ριμπάουντ. Τίμιος στο pick n' roll και στον τρόπο που κόβει στη ρακέτα για να πάρει την πάσα και να τελειώσει τη φάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις τελειώνει τις φάσεις εντυπωσιακά είτε με κάρφωμα, είτε με δυναμικό τελείωμα.

Ξέρει να χρησιμοποιεί το σώμα του σωστά για να παίρνει πλεονέκτημα από τους αντιπάλους του. Δίνει λύσεις και στον αμυντικό τομέα, όντας προσηλωμένος. Δεν είναι elite αμυντικός, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Τα κάνει τα μπλοκ του και ξέρει να διαβάζει τα μπασίματα των κοντών της αντίπαλης ομάδας. Kαλός rim protector. Έχει καλές τοποθετήσεις και στις δύο μεριές του παρκέ.

Πολύ ενδιαφέρον project αν τελικά έρθει στην Ευρώπη για χάρη του Παναθηναϊκού. Ψηλός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη Euroleague.