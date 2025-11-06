Ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί και εξετάζονται είναι και ο Τσαρλς Μπάσεϊ, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις.

Η αναζήτηση του σέντερ συνεχίζεται και... εντείνεται τις τελευταίες ώρες στον Παναθηναϊκό. Κάτι που φάνηκε και στο παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα όπου οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν «γυμνοί» κάτω από τα καλάθια.

Ένας από τους παίκτες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Εργκίν Άταμαν είναι ο 25χρονος σέντερ, Τσαρλς Μπάσεϊ (2.08μ.) ο οποίος βρίσκεται στο NBA με τους Μέμφις Γκρίζλις.'Ενας παίκτης ο οποίος εξετάστηκε σοβαρά και από την Παρτίζαν ωστόσο ο ίδιος ήθελε να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες για να βρεθεί στο NBA.

Σε πρώτη φάση κέρδισε ένα 10ήμερο συμβόλαιο από τους Γκρίζλις, τη φανέλα των οποίων έχει φορέσει μόλις σ' ένα ματς φέτος έχοντας πετύχει 3 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής κόντρα στους Πίστονς πριν από τρεις ημέρες.

Συνολικά έχει μετρήσει 114 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με 4.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Σίξερς και Σπερς.