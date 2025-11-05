Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα και τόνισε πως, ως αρχηγός της ομάδας, ντρέπεται για την εικόνα που παρουσίασαν οι Πράσινοι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στην Μπεογκράτσκα Αρένα, με τον Κώστα Σλούκα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, να μιλά με σκλήρή γλώσσα για την εικόνα της ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Σλούκας τόνισε πως ντρέπεται ως αρχηγός για την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός και υποσχέθηκε πως αυτή θα βελτιωθεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κώστας Σλούκας στη NOVA:

«Η εικόνα μας είναι πάρα πολύ κακή. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολο στο σύγχρονο μπάσκετ να παίζεις χωρίς ψηλό σε τέτοιες έδρες και με τόσο καλές ομάδες. Απλά η εικόνα μας σε κάθε παιχνίδι, και στο προηγούμενο ήταν πολύ κακή εικόνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο κακή εικόνα, αστοχία και δεχόμασταν εύκολα καλάθια. Είναι μία κακή περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατοί.

Εγώ πραγματικά σήμερα ντράπηκα για την εικόνα μας. Γι’ αυτό στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπάθησα με ό,τι είχα και δεν είχα να μειώσω το σκορ. Ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτήν την εικόνα και υπόσχομαι ότι θα τη βελτιώσουμε».

Για το αν λείπει σκληράδα από τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Σλούκας είπε: «Τι να συζητάμε τώρα; Μας έλειπε το ότι δε γυάλιζε το μάτι μας. Χάσαμε εύκολες μπάλες, τις 50-50 μπάλες τις χάσαμε, τα ριμπάουντ τα χάναμε, δεχθήκαμε εύκολα καλάθια. Προφανώς υπάρχουν όπως είπα δικαιολογίες. Δεν υπάρχει ψηλός. Ο Ντίνος είναι 4 όπως και ο Κουζέλογλου προσπαθούν να παλέψουν με βαριά κορμιά, και ο Σαμοντούροφ όσο μπορεί.

Μια ομάδα που χτίστηκε για πολύ ψηλές βλέψεις, αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως είπα όμως, υπόσχομαι πως ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει πιο δυνατός στα επόμενα παιχνίδια».

Τέλος, για το νέο του συμβόλαιο, δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγάλη, η αλληλοεκτίμηση με τον Γιαννακόπουλο είναι μεγάλη. Μου το ζήτησε και δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Ευελπιστώ να ζήσουμε παρόμοιες στο μέλλον, προσπαθώ να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη.

Μιλάμε για το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός φέτος πρέπει να πετύχει. Ο Πρόεδρος μου έστειλε ανυπόγραφο και κενό, απλά το υπέγραψα για να βάλει ο ίδιος το ποσό. Η σχέση μας είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ τα χρήματα. Έχω μεγάλη ευθύνη να δώσω ακόμη περισσότερα».