Ρογκαβόπουλος για Ολυμπιακό: «Ακόμα και κάτι να μην πάει καλά, να μην χάσουμε το μυαλό μας»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στο «Club 1908» για το απαιτητικό ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι του δεύτερου γύρου της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (06/03, 21:15) στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής.

O Nίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην εφαρμογή του Παναθηναϊκού «Club 1908» για το σημαντικό παιχνίδι, για την προετοιμασία του τριφυλλιού και για τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στη νίκη.

Αναλυτικά

Για την προετοιμασία της ομάδας: «Προετοιμασστήκαμε αρκετά καλά. Όλα τα παιδιά δώσαμε πολλή έμφαση και τακτικά σε αυτά που είπε ο κόουτς και στην άμυνα κάποιες λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότρι παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα. Παρ' όλες τις απουσίες που έχει σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς σε μία τρομερή έδρα με τρομερή ένταση. Είναι ένα ντέρμπι και ξέρουμε ποιον αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να το δούμε καθαρά βαθμολογικά γιατί πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι όπωσδήποτε».

Για τα στοιχεία εκείνα που θα οδηγήσουν στη νίκη: «Σκληράδα, συγκέντρωση και να μη χάσουμε το μυαλό μας. Ακόμα κι αν δεν πάει καλά κάποιο δεκάλεπτο ή κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι να είμαστε όλοι μαζί και πιστεύω θα τα καταφέρουμε».

Για το τι κρίνει τα ντέρμπι: «Αυτοποεποίθηση, ένταση μέσα στο παιχνίδι και όποιος αντέχει τα ψιχολογικά σκαμπανεβάσματα μέσα στο παιχνίδι περισσότερο».