Τα ΜΜΕ της Σερβίας για τη νίκη του Ερυθρού: «Ας τρέμει ολόκληρη η Ευρώπη - Ταπείνωσε τον Παναθηναϊκό»

Τα ΜΜΕ της Σερβίας υποδέχτηκαν με αποθεωτικά σχόλια τη μεγάλη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί του Παναθηναϊκού στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού, που παρουσιάστηκε με απουσίες και δεν άντεξε στο Βελιγράδι για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τον Τύπο της Σερβίας να υποδέχεται με αποθεωτικά σχόλια αυτήν τη νίκη, που αποτέλεσε την έβδομη σερί των «ερυθρολεύκων».

«Ας τρέμει ολόκληρη η Ευρώπη, ο Ερυθρός Αστέρας συνέτριψε και τον Παναθηναϊκό!» αναφέρει το κείμενο της «Mozzart» μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα Μέσα της Σερβίας. «Ο Ερυθρός Αστέρας ταπείνωσε τον Παναθηναϊκό: Οι "ερυθρόλευκοι" σημείωσαν την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους και ανέβηκαν στην πρώτη θέση της EuroLeague» αναφέρει η «Kurir».

Ενώ η «Meridian Sports» στέκεται και στο σερί του Ερυθρού Αστέρα, με τις επτά νίκες που τον φέρνουν πρώτο στην κατάταξη, με ρεκόρ 7-2.

«Το ηφαίστειο του Ερυθρού Αστέρα ξέσπασε ιστορικά: Ο Ομπράντοβιτς όπως ο Ράντονιτς — η ερυθρόλευκη λάβα κατάπιε τον Παναθηναϊκό και ξεπλήρωσε τα χρέη του παρελθόντος. Έκρηξη στο ηφαίστειο! Και η λάβα που εξαπλώνεται στην Ευρώπη καταπίνει τα πάντα στο πέρασμά της και απειλεί να γίνει η πιο ισχυρή δύναμη της EuroLeague. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ενεργοποίησε την ερυθρόλευκη αντίδραση, η οποία κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι και έγραψε ιστορία! Ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε την έβδομη συνεχόμενη νίκη της στην EuroLeague, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο αήττητο σερί από το 2017» αναφέρει το σχετικό κείμενο.