ΜακΚίσικ: «Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις απρόβλεπτα πράγματα»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί (6/3, 21:15) για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.:

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της EuroLeague και ο μπαρουτοκαπνισμένος από τέτοια ντέρμπι, Σακίλ ΜακΚίσικ, μίλησε στο olympiacosbc.gr για την σπουδαία αναμέτρηση που ακολουθεί στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά όλη η συνέντευξη του Σακίλ ΜακΚίσικ στο olympiacosbc.gr:

Πόσο πληγωμένοι είστε μετά από τις δύο σερί ήττες στον Τελικό του Κυπέλλου και στο Κάουνας;

«Είναι δουλειά, όπως πάντα. Σε κάθε αθλητική λίγκα στον κόσμο, είναι αδύνατο να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια. Πρέπει τώρα να δούμε πώς θα σταματήσουμε αυτήν την κατάσταση».

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε σε δύναμη αυτήν την κατάσταση;

«Ναι, σίγουρα. Ξέρουμε ότι έρχονται έχοντας πολλά να αποδείξουν. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και πρέπει να παίξουμε σκληρά και physical για να το υπερασπιστούμε».

Είχες ξαναπαίξει στο «4» πριν από το Κάουνας;

«Όχι, ποτέ! Είχα κάνει αρκετή δουλειά στο post, αλλά ποτέ δεν ήμουν επίσημα στο '4'. Για να είμαι ειλικρινής το απόλαυσα αρκετά. Ήταν κάτι καινούργιο για εμένα και έτσι είναι τα σπορ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις απρόβλεπτα πράγματα».

Με τις απουσίες που έχουμε αύριο, ενδέχεται να σε δούμε και στον άσσο. Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς από το '1', ως το '4';

«Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι πάντα έτοιμος να ανταποκριθώ σε όποια θέση να είναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το playmaking. Πρέπει να παίξεις άμυνα, να ακολουθήσεις τους κανόνες της κάθε θέσης. Θα βγω απλά εκεί έξω έχοντας προετοιμάσει το μυαλό μου για αυτό».

Τι μήνυμα θες να στείλεις στους φιλάθλους μας; Έχουν βγάλει sold-out τον συγκεκριμένο αγώνα από τον Σεπτέμβριο!

«Οι φίλαθλοί μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουν. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι που υπάρχουν και είναι μεγάλο προνόμιο το να είσαι μέρος του. Πάντα πρέπει να κερδίζεις, πάντα θες να είσαι ο X-factor σε αυτές τις νίκες, αλλά το σημαντικότερο είναι η ομάδα. Όποιος και να βγει μπροστά αύριο θα είναι κάτι που θα εκτιμηθεί».