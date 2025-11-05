Σλούκας για το νέο του συμβόλαιο: «Ο πρόεδρος μου το έστειλε κενό και ανυπόγραφο, εγώ απλά το υπέγραψα για να βάλει εκείνος το ποσό»
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα παραμείνει στους «πράσινους» έως και το καλοκαίρι του 2027, όταν και αναμένεται να κλείσει την μεγάλη του καριέρα.
Μετά το τέλος του αγώνα στο Βελιγράδι όπου οι «πράσινοι» γνώρισαν βαριά ήττα, ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Η εμπιστοσύνη είναι πολύ μεγάλη, η αλληλοεκτίμηση με τον Γιαννακόπουλο είναι μεγάλη. Μου το ζήτησε και δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Ευελπιστώ να ζήσουμε παρόμοιες στο μέλλον, προσπαθώ να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».
Και συνέχισε: «Μιλάμε για το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός φέτος πρέπει να πετύχει. Ο Πρόεδρος μου έστειλε ανυπόγραφο και κενό, απλά το υπέγραψα για να βάλει ο ίδιος το ποσό. Η σχέση μας είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ τα χρήματα. Έχω μεγάλη ευθύνη να δώσω ακόμη περισσότερα».
