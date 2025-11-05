Άφησε τα κλειδιά και βγήκε για μια βολτίτσα...

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η αποκαρδιωτική εικόνα του αποψινού Παναθηναϊκού δεν αντέχει σε απολύτως καμία δικαιολογία.

Στα μέσα του Οκτώβρη, ο Ολυμπιακός έμεινε ξαφνικά χωρίς κοντούς. Θα μπορούσε να κλαφτεί και να οχυρωθεί πίσω από το πρόβλημα, αλλά έπραξε το ακριβώς αντίθετο: συσπειρώθηκε, βρήκε λύσεις κυρίως εκ των ενόντων, τροποποίησε ελαφρά το πλάνο του και κέρδισε σχεδόν όλα τα παιχνίδια που μπορούσε να κερδίσει, όχι μόνο εκτός συνόρων, αλλά και στα μαρμαρένια αλώνια της εγχώριας Λίγκας.

Όταν ο Παναθηναϊκός έπαθε παρόμοια ζημιά, όχι στην περιφέρεια αλλά στη γραμμή πυρός, αντέδρασε με τρόπο που δεν ταιριάζει καθόλου σε επίδοξο πρωταθλητή και που δεν θυμίζει σε τίποτε τον άσπονδο εχθρό του: κρύφτηκε πίσω από το υπαρκτό άλλοθι και ξεκίνησε για το σφαγείο με βλέμμα καταδικασμένου προβάτου.

Ο Ερυθρός Αστέρας, υπέρυθρος και ο ίδιος μετά την απώλεια του κορυφαίου σκόρερ του (του Τζόρνταν Νουόρα των 19,7 πόντων) εμφανίστηκε κατακόκκινος από πάθος απέναντι σε έναν αντίπαλο πιο πράσινο και από τη φανέλα του. Το τελικό 86-68 της Αρένα Μπεογκράντσκα κολακεύει περισσότερο τον νικημένο παρά τον νικητή.

Πώς στην ευχή να δικαιολογήσει κανείς την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο ίδιο γήπεδο όπου ο άλλοτε καπετάνιος του έκανε όλους τους Έλληνες να χορεύουν από χαρά; Ο νυν αρχηγός των «πρασίνων» έκανε ό,τι μπορούσε για να μετατρέψει την πανωλεθρία σε ευπρόσωπη ήττα, αλλά οι συμπαίκτες του επέστρεψαν στα αποδυτήρια με κατεβασμένα κεφάλια και ο Εργκίν Άταμαν δεν βρήκε κουράγιο ούτε για να ρίξει τους παίκτες του στις ρόδες από το μικρόφωνο της μικτής ζώνης, καταπώς συνηθίζει.

Το πρωτοπαλίκαρό του στο παρκέ, ο Τσέντι Όσμαν, πάσχισε να γίνει δεκανίκι για τον προπονητή του και στην Εθνική Τουρκίας. Αλλά τι ακριβώς ήταν αυτό που παρέδωσε ο Παναθηναϊκός μέσα στο ηφαίστειο του Βελιγραδίου; Ποιο ήταν το σχέδιο με το οποίο ήλπιζε να μείνει όρθιος πάνω στα αναμμένα κάρβουνα; Πώς είναι δυνατόν να δέχεται επαγγελματική ομάδα το καλάθι με το οποίο ο εξαίρετος Μίλερ-ΜακΙντάιρ έγραψε το 40-20; Δεν κάθομαι να το περιγράψω, γιατί θα ξανατρέξει αίμα από τα μάτια μου.

Η προσπάθεια να κλείσει πίσω η άμυνα ώστε να δοθεί στον αντίπαλο το μακρινό σουτ ολοκληρώθηκε με απόλυτο χάος, αφού ο Αστέρας τελείωσε το ματς με 30/43 δίποντα και δεν χρειάστηκε καν τρίποντο για να εξαφανιστεί στον ορίζοντα. Ο Παναθηναϊκός έχασε με 18 πόντους, επιεικώς 18, από αντίπαλο που σούταρε 3/22 τρίποντα, πούλησε τη μπάλα 16 φορές και έφερε ισοπαλία στον μετρητή των επιθετικών ριμπάουντ (13-13).

Οι «πράσινοι» έκαναν τον Ερυθρό Αστέρα να μοιάζει καλύτερος απ’ ότι στην πραγματικότητα είναι. Το ίδιο συνέβη και με τη Μπαρτσελόνα και με τη Μακάμπι και με τη Βασκόνια και με την Βιλερμπάν και με τη Βίρτους και με τη Μπάγερν, ακόμα και με τον αποδεκατισμένο Ολυμπιακό στο ντέρμπι του πρωταθλήματος. Πόσο σύμπτωση μπορεί να είναι μία σύμπτωση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά; Και πόσες πκρές αλήθειες κρύβει το συμπαθητικό 5-4 των πρώτων εννέα αγωνιστικών;

«Ντράπηκα με την εικόνα που παρουσιάσαμε», ομολόγησε ο Κώστας Σλούκας. με το μελάνι της υπογραφής του ακόμα υγρό στο χαρτί του νέου συμβολαίου. «υπόσχομαι ότι η εικόνα μας θα βελτιωθεί», συμπλήρωσε, λες και υπάρχει περίπτωση να γίνει η κατάσταση χειρότερη. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε με τον συνοδοιπόρο Δημήτρη Κωνσταντινίδη στο Old School λίγες ώρες πριν από το αποψινό τζάμπολ: μπορεί ο Σλούκας να είναι 35 ετών και να οδεύει προς το τελευταίο μπιζάρισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται απεγνωσμένα και χρειάζεται περισσότερους σαν αυτόν.

Αντιμέτωπος με άμυνες που προσαρμόζονται ανελέητα πάνω του, ο Κέντρικ Ναν χάνει το μυαλό του συχνότερα απ’ ότι βρίσκει τον εαυτό του. Στο αποψινό ματς κατέβασε τους διακόπτες νωρίς και έσπευσε να αποχωρήσει από τη σκηνή στα τέλη της γ’ περιόδου, αλλά όχι πριν χαρίσει στους Σέρβους 7 βολές από δύο φάσεις. Πρέπει να είναι κάποιου είδους ρεκόρ.

Στην άκρη του πάγκου, ο Εργκίν Άταμαν θυμίζει πελάτη ξενοδοχείου που έχει ήδη κάνει τσεκ-άουτ και ψάχνει δωμάτιο για να αφήσει τις βαλίτσες του πριν από μία τελευταία βόλτα στην πόλη. Βρήκε, τουλάχιστον, το κέφι για να αστειευτεί λίγο πριν σβήσουν οι προβολείς: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη του. Ωχ, συγγνώμη, με μπέρδεψαν τα συνθήματα της εξέδρας…».

