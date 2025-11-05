Παναθηναϊκός, Άταμαν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό... Συγγνώμη μπερδεύτηκα, σε όλο το ματς φώναζαν για τον Ολυμπιακό»
Ο Έργκιν Άταμαν... μπερδεύτηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα και συνεχάρη τον Ολυμπιακό!
Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και την ήττα της ομάδας του με 86-68, με τον κόουτς των Πρασίνων να συγχαίρει τον... Ολυμπιακό!
Συγκεκριμένα ο Έργκιν Άταμαν, είπε «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με τον ίδιο να συμπληρώνει στην συνέχεια πρόσθεσε «Συγγνώμη μπερδεύτηκα, σε όλο το ματς φώναζαν για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα», κάνοντας ένα μειδίαμα παράλληλα.
Η ατάκα του Έργκιν Άταμαν στο 20:53:
