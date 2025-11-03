Ομπράντοβιτς: «Ξεκουράσαμε ΜακΙντάιρ και Μονέκε, θα είναι σίγουρα με τον Παναθηναϊκό»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ανέφερε πως ο Τσίμα Μονέκε και ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ ξεκουράστηκαν και θα είναι 100% στο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ μίλησε και για τον Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε την ήττα από την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, λίγες μέρες προτού αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην 9η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να μιλάει για το μάθημα που πήρε η ομάδα του, η οποία ξεκούρασε τους Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και Τσίμα Μονέκε, την ώρα που οι «πράσινοι» δε θα έχουν στη διάθεσή τους ούτε τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, έχοντας πλέον μεγάλα προβλήματα στη θέση του σέντερ.

«Ξεκουράσαμε κάποιους σημαντικούς παίκτες μας. Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και ο Τσίμα Μονέκε θα είναι σίγουρα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω στην ομάδα που ηγούμαι. Κανείς μας δεν περίμενε να κερδίζουμε παντού και να είμαστε οι καλύτεροι. Αυτήν την περίοδο δεν πρέπει να είμαστε, πήραμε ένα μάθημα και είναι σημαντικό. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός μπροστά μας αλλά και η Μπουντούτσνοστ» ήταν τα λόγια του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Που φυσικά δεν έχει στη διάθεσή του τους Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζάια Κάνααν και Τζοέλ Μπολομπόι

Το ταλέντο του Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Σέρβων, ο Τζάρεντ Μπάτλερ όσο περνάει ο χρόνος νιώθει πολύ καλύτερα μέσα στην ομάδα. Απέναντι στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα μέτρησε 16 πόντους, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να μιλάει για το πόσο θα βοηθήσει, όταν έρθει στο 100% από πλευράς σωματικής κατάστασης.

«Τόσο ο Μπάτλερ, όσο και ο Ντος Σάντος είχαν καλές αποφάσεις, αλλά στο τέλος υπήρξαν λάθη, μάλλον χωρίς λόγο. Ο Μπάτλερ είναι κορυφαίο ταλέντο και θα είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Θέλω να δείξει όσα μπορεί, αλλά κάποιες φορές επηρεάζει την ομάδα. Του λείπει η φυσική κατάσταση για να παίξει στο επίπεδο που μπορεί και τα λάθη αυτά έρχονται ως συνέπεια».