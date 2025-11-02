Σπαρτάκ Σουμπότιτσα - Ερυθρός Αστέρας 85-80: Τέλος στο σερί πριν από τον Παναθηναϊκό!
Στην 5η αγωνιστική της ABA Liga, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, με τους γηπεδούχους να είναι καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και να φτάνουν στη νίκη με 85-80.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντανίλο Νίκολιτς με 21 πόντους, ο Ολιβιέρ Χάνλαν ακολούθησε στους 16, ο Σίβον Τόμπσον είχε 14 ενώ με 10 τελείωσε ο Λούκα Κερόβινα.
Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 16 πόντους, 11 είχε ο Γιάγκο Ντος Σάντος ενώ με 10 ολοκλήρωσαν το ματς Μιλιένοβιτς και Ιζούντου.
Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Τετάρτης (5/11, 21:00) κόντρα στον Παναθηναϊκό, με την οποία θα αρχίσει η ένατη αγωνιστική της Euroleague, στο Βελιγράδι.
Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-47, 61-65, 85-80
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.