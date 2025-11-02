Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά από οκτώ αναμετρήσεις. Η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα επικράτησε 85-80, πριν από τον αγώνα της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στην 5η αγωνιστική της ABA Liga, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, με τους γηπεδούχους να είναι καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και να φτάνουν στη νίκη με 85-80.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντανίλο Νίκολιτς με 21 πόντους, ο Ολιβιέρ Χάνλαν ακολούθησε στους 16, ο Σίβον Τόμπσον είχε 14 ενώ με 10 τελείωσε ο Λούκα Κερόβινα.

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 16 πόντους, 11 είχε ο Γιάγκο Ντος Σάντος ενώ με 10 ολοκλήρωσαν το ματς Μιλιένοβιτς και Ιζούντου.

Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Τετάρτης (5/11, 21:00) κόντρα στον Παναθηναϊκό, με την οποία θα αρχίσει η ένατη αγωνιστική της Euroleague, στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-47, 61-65, 85-80