Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens.

Ο κόουτς Έργκιν Άταμαν έδειξε στους παίκτες του βίντεο με ανάλυση των λαθών τους στο ματς με τη Μονακό για περισσότερη από 1,5 ώρα, θέλοντας έτσι αν τους εφιστήσει την προσοχή ενόψει της συνέχειας.

Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ θεραπεία και ατομικό έκαναν οι Καλαϊτζάκης, Χολμς και Λεσόρ.