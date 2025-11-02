Παναθηναϊκός: Μιάμιση ώρα βίντεο και ανάλυση των λαθών από τον Άταμαν
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, με μια προπόνηση στο Telekom Center Athens.
- Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Το αμυντικό φίλτρο και το μεγάλο ερωτηματικό!
- Παναθηναϊκός: Το δεδομένο, ο προβληματισμός και οι ρόλοι που αναζητούνται
Ο κόουτς Έργκιν Άταμαν έδειξε στους παίκτες του βίντεο με ανάλυση των λαθών τους στο ματς με τη Μονακό για περισσότερη από 1,5 ώρα, θέλοντας έτσι αν τους εφιστήσει την προσοχή ενόψει της συνέχειας.
Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ θεραπεία και ατομικό έκαναν οι Καλαϊτζάκης, Χολμς και Λεσόρ.
