Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα κόντρα στην Μπεσίκτας
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία ακόμη διαβολοβδομάδα της EuroLeague. Για την όγδοη αγωνιστική της διοργάνωσης, οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα φιλοξενηθούν από την Μπεσίκτας (28/10, 19:30, LIVE από το Gazzetta).
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον πολύπειρο προπονητή να έχει να διαχειριστεί πολλές σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός είναι οι Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς
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