Μονακό: Πήρε... πίσω την αφιέρωση της νίκης στον Παναθηναϊκό!
Η Μονακό επικράτησε μέσα στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού και αφιέρωσε τη νίκη μέσω των social media στον... Παναθηναϊκό την Τετάρτη το βράδυ. Ωστόσο οι Μονεγάσκοι φαίνεται πως το μετάνιωσαν.
Η ομάδα από το Πριγκιπάτο άλλαξε απόφαση και έτσι πήρε... πίσω την αφιέρωση της νίκης της στους πράσινους, αφού αν κάποιος προσπαθήσει να τη χθεσινή της ανάρτηση, αυτή δεν υπάρχει πλέον και έχει διαγραφεί. Η Μονακό έχει κάνει αρκετά posts στο παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.
This is for you, @Paobcgr 😉October 29, 2025
Enjoy your Wednesday, everyone 🥳🔥 pic.twitter.com/yAhTi87seU
Το επόμενο ματς της Μονακό είναι εναντίον του Παναθηναϊκού στο Μόντε Κάρλο το βράδυ της Παρασκευής (31/10, 20:00).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.