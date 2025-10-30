H Mονακό άλλαξε απόφαση για την αφιέρωση που είχε κάνει στον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Η Μονακό επικράτησε μέσα στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού και αφιέρωσε τη νίκη μέσω των social media στον... Παναθηναϊκό την Τετάρτη το βράδυ. Ωστόσο οι Μονεγάσκοι φαίνεται πως το μετάνιωσαν.

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο άλλαξε απόφαση και έτσι πήρε... πίσω την αφιέρωση της νίκης της στους πράσινους, αφού αν κάποιος προσπαθήσει να τη χθεσινή της ανάρτηση, αυτή δεν υπάρχει πλέον και έχει διαγραφεί. Η Μονακό έχει κάνει αρκετά posts στο παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.

Το επόμενο ματς της Μονακό είναι εναντίον του Παναθηναϊκού στο Μόντε Κάρλο το βράδυ της Παρασκευής (31/10, 20:00).