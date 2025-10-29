Η Μονακό επικράτησε μέσα στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού και αφιέρωσε τη νίκη μέσω των social media στον... Παναθηναϊκό.

Ουκ ολίγες φορές η Μονακό έχει αναφερθεί μέσω των social media με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό έχοντας εκφράσει την υποστήριξή της.

Αυτήν την φορά το έκανε αφιερώνοντας στους «πράσινους» τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 92-75.

«Αυτό ήταν για εσένα Παναθηναϊκέ. Απολαύστε όλοι την Τετάρτη σας» έγραψε χαρακτηριστικά στο «Χ» η Μονακό!

Μάλιστα το επόμενο ματς της Μονακό είναι εναντίον του Παναθηναϊκού στο Μόντε Κάρλο το βράδυ της Παρασκευής (31/10, 20:00).