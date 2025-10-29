Μονακό, Παναθηναϊκός: Η γαλλική ομάδα αφιέρωσε τη νίκη στους «πράσινους»
Ουκ ολίγες φορές η Μονακό έχει αναφερθεί μέσω των social media με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό έχοντας εκφράσει την υποστήριξή της.
Αυτήν την φορά το έκανε αφιερώνοντας στους «πράσινους» τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 92-75.
«Αυτό ήταν για εσένα Παναθηναϊκέ. Απολαύστε όλοι την Τετάρτη σας» έγραψε χαρακτηριστικά στο «Χ» η Μονακό!
Μάλιστα το επόμενο ματς της Μονακό είναι εναντίον του Παναθηναϊκού στο Μόντε Κάρλο το βράδυ της Παρασκευής (31/10, 20:00).
This is for you, @Paobcgr 😉— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) October 29, 2025
Enjoy your Wednesday, everyone 🥳🔥 pic.twitter.com/yAhTi87seU
