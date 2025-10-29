Ο Σπανούλης απάντησε με τέσσερις λέξεις σχετικά με το αν θα βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, στα παιχνίδια με τη Ρουμανία (27/11, εντός) και την Πορτογαλία (30/11, εκτός).

Η Μονακό έφυγε με το διπλό από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας του Ολυμπιακού και ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το αν θα βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, στα παιχνίδια με τη Ρουμανία (27/11, εντός) και την Πορτογαλία (30/11, εκτός) ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

«Θα το μάθετε σύντομα», απάντησε χαμογελώντας ο Σπανούλης, ο οποίος οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, το πρώτο μετά από 16 χρόνια.