Μπαρτζώκας: «Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήησε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά απέναντι στην Μονακό.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την 2η εντός έδρας ήττα του τη φετινή σεζόν και την 3η συνολικά από το ξεκίνημα της Euroleague.

Μετά την Εφές και η Μονακό κατάφερε να περάσει από το ΣΕΦ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να λέει στην flash interview λίγο μετά το τέλος: «Πολλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Όχι μόνο στα τελευταία λεπτά αλλά και σε ολόκληρο το παιχνίδι».

Και κατέληξε: «Όταν επιτρέπεις 92 πόντους στο γήπεδό σου, είναι πρόβλημα. Δεν παίξαμε καλή άμυνα σε κρίσιμα σημεία του αγώνα ενώ οι παίκτες δεν είχαν καλά ποσοστά στα τρίποντα»