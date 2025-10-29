Σορτς στο Gazzetta: «Όταν έρθει η στιγμή μου θα κάνω αυτό που πρέπει»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι, ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazzetta για το πώς έφτασαν οι «πράσινοι» στην τελική επικράτηση όπως επίσης και για την δική του προσαρμογή στην ομάδα.

O Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα στην 3η περίοδο με 11 σερί πόντους για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βάζοντας «φρένο» στην αντεπίθεση που ήθελε να κάνει η Μακάμπι.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν για ένα ακόμα ματς «λίρα εκατό» για τους «πράσινους» και ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας προσφέροντας λύσεις σε άμυνα και επίθεση.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έπαιξε και για τον (ξανά) άτυχο Ρισόν Χολμς πραγματοποιώντας εξαιρετικό ματς και «γεμάτη» εμφάνιση με το πρώτο του double double στην Euroleague.

Όμως εκείνος που αποτέλεσε τον «x factor» του αγώνα αλλάζοντας άρδην τον ρυθμό, δεν ήταν άλλος από τον Τι Τζέι Σορτς. Αν και δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στην 3η περίοδο του αγώνα, πέρασε στο παρκέ στο 32’ και με το σκορ στο 68-68. Έκτοτε άναψε την σπίθα που είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός.

Πίεσε στην μπάλα, έτρεξε στο ανοικτό γήπεδο, δημιούργησε για τους συμπαίκτες του, έβαλε τον κόσμο ακόμα πιο δυνατά στην εξίσωση του αγώνα και κάπως έτσι συνετέλεσε τα μέγιστα ώστε να φτάσει το «τριφύλλι» σε μια νίκη που είχε -πραγματικά- ανάγκη.

Λίγο μετά το τέλος, ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε τόσο στο πώς έφταε ο Παναθηναϊκός στην τελική επικράτηση όσο και στην δική του προσαρμογή στην ομάδα:

«Είμαι πνευματικά και σωματικά έτοιμος»

«Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε την έντασή μας στην άμυνα, ήμασταν πιο επιθετικοί και πιο προσεκτικοί στο να μη δεχόμαστε εύκολους πόντους. Όταν το κάνουμε αυτό, είμαστε μια τελείως διαφορετική ομάδα. Τώρα το θέμα είναι να το διατηρήσουμε αυτό και στα 40 λεπτά του αγώνα. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, αλλά σήμερα κάναμε ένα πολύ καλό βήμα».

Ο Αμερικανός γκαρντ, αυτήν την φορά ξεκίνησε από την… άμυνα, απ’ όπου και έδωσε την ώθηση που ήθελε η ομάδα του για την τελική επικράτηση: «Κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Αν ο προπονητής μου ζητήσει να παίξω άμυνα, αυτό θα κάνω. Σήμερα ήταν αυτό, στο επόμενο παιχνίδι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το μόνο που με νοιάζει είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει» είπε επίσης ο Σορτς.

Είναι δεδομένο ότι ολοένα και προσαρμόζεται. Μέρα με την ημέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι ολοένα και μπαίνει στην φιλοσοφία του Παναθηναϊκού και όπως είπε χρειάζεται περισσότερος ακόμα χρόνος ώστε να φτάσει στο επίπεδο που θέλει: «Είναι μια μακρά διαδικασία. Θα χρειαστεί ακόμα χρόνος. Δεν μπορώ να το εκφράσω με ποσοστό, αλλά πιστεύω πως κάνω τα σωστά βήματα και τα σωστά πράγματα. Είμαι πνευματικά και σωματικά έτοιμος και όταν έρθει η στιγμή μου, θα είμαι εκεί να κάνω αυτό που πρέπει.»

«Θα είναι ένα μακρύ ταξίδι, αλλά είμαστε ικανοί και έτοιμοι»

Αναφορικά με το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί και τα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια σε Μονακό, Βελιγράδι (με Ερυθρό Αστέρα), Παρί και Μαδρίτη, είπε: «Το κλειδί είναι να μείνουμε ενωμένοι. Ξέρουμε ότι έχουμε δύσκολες ομάδες μπροστά μας, ξεκινώντας από τη Μονακό την Παρασκευή. Θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να ενισχύσουμε την άμυνα και την επιθετικότητά μας και να το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θα είναι ένα μακρύ ταξίδι, αλλά πιστεύω πως είμαστε ικανοί και έτοιμοι.»

Ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει τη περσινή σεζόν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στο Μόντε Κάρλο και δη όταν έπαιζε στην Παρί στο ματς της Euroleague έχοντας 28 πόντους, 10 ασίστ και 4 ριμπάουντ με αποτέλεσμα να οδηγήσει την -τότε- ομάδα του στη νίκη με 80-87. Αν το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ώστε να κάνει το… repeat; «Ελπίζω να επαναλάβω τη νίκη που πετύχαμε τότε. Αυτό είναι που μετράει περισσότερο, να πάρουμε το αποτέλεσμα.»