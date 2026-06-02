Μελής: «Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες – Σ’ εξέλιξη το πλάνο ανάπτυξης της Stoiximan GBL»

Για σήμερα, 2 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εν όψει του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL, κ. Μιχάλης Μελής μίλησε ενόψει τελικών και ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη το πλάνο ανάπτυξης της κατηγορίας.

«Μία άκρως επιτυχημένη σεζόν πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και, όπως γίνεται αντιληπτό, περιμένουμε με ανυπομονησία τους τελικούς του Πρωταθλήματος ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Το ενδιαφέρον για τη Stoiximan Greek Basketball League παρέμεινε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκειά της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο η παραμονή όσο και η τελική κατάταξη των ομάδων στις υψηλότερες θέσεις της κανονικής περιόδου κρίθηκαν την τελευταία αγωνιστική. Επίσης, καταγράψαμε αυξημένους δείκτες τόσο στην τηλεθέαση όσο και στην προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Οι ομάδες που μας εκπροσώπησαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μάς έκαναν υπερήφανους, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά από μία εξαιρετική σεζόν έφερε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στη χώρα μας μέσα στην τελευταία τριετία, έπειτα από την επιτυχία του Παναθηναϊκού AKTOR το 2024. Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις ομάδες για την πορεία και τις επιτυχίες τους, οι οποίες αντανακλούν τη συνολική πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ.

Από την πλευρά μας, προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είχαμε θέσει ως προτεραιότητα, ενώ το αναπτυξιακό πλάνο της Stoiximan GBL βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει όμορφο θέαμα στους τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR και ο καλύτερος να κατακτήσει τον τίτλο».