Ο Εργκίν Άταμαν εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς στο γόνατο στην αναμέτρηση κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στην τελευταία περίοδο και με πεντάδα... όνειρο (Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν) μπήκε με το... δεξί στην «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην έδρα του με 99-85 πριν το ταξίδι στο Μόντε Κάρλο.

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για τον τρόπο που γύρισε ο διακόπτης της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ σχολίασε και τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς εκφράζοντας την ανησυχία του.

Αναλυτικά

Για τον Χολμς: «Μου είπαν πως είναι ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο. Θα περιμένουμε τις εξετάσεις. Υπολόγιζαν πως περίπου για 1 μήνα δεν θα τον έχω».

Για το ματς: «Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τον εαυτό μας. Ο Ναν βρήκε τα σουτ του ο Σλούκας οργάνωσε εξαιρετικά, ο Όσμαν ήταν πολύ καλός και ο Γιούρτσεβεν έκανε μεγάλη δουλειά στα ριμπάουντ και κυριάρχησε στη ρακέτα. Ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο παίξαμε σπουδαία άμυνα, που μας έδωσε δυνατότητα τρέξουμε. Δεν παίξαμε τέλεια αλλά πιέσαμε στην άυνα, παίξαμε έξυπνα και πήραμε τη νίκη. Βρήκαμε τις καλές καταστάσεις και τον Γιούρτσεβεν. Συνεχίσαμε έτσι, πιέσαμε τη μπάλα, ο Όσμαν έπαιξε στο «4» και μας βοήθησε στην πίεση, ενώ επιθετικά παίξαμε έξυπνα».