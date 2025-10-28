Το ποσό που θα πληρώσει ο Κάτας για «τα σφυρίγματα που πήγαν στον Ολυμπιακό»

Η Πειθαρχική Επιτροπή της EuroLeague Basketball επέβαλε πρόστιμο στον Όντεντ Κάτας για τις δηλώσεις του στη flash interview, μετά την ήττα της Μακάμπι από τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι.

Η Μακάμπι είδε προ ημερών τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την ανατροπή από το -13, και ο Όντεντ Κάτας σχολίασε τις αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τους Πειραιώτες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να δω το βίντεο του αγώνα, αλλά τα τελευταία έξι, επτά, οκτώ σφυρίγματα πήγαν μόνο στη μία πλευρά».

Έτσι, η EuroLeague Basketball επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στον κόουτς της Μακάμπι: «Ο Όντεντ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για δηλώσεις που έκανε σχετικά με τη διαιτησία, με αφορμή τον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2(γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».