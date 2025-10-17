Κάτας: «Τα τελευταία έξι, επτά, οκτώ σφυρίγματα πήγαν μόνο στη μία πλευρά»!

Η Μακάμπι είδε τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την ανατροπή από το -13 και ο Όντεντ Κάτας σχολίασε τις αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός απέδρασε με το διπλό από το Aleksandar Nikolic Hall, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό comeback απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 95-94 στο Βελιγράδι και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-2.

Οι Πειραιώτες γύρισαν από το -13, με τον Σάσα Βεζένκοβ να γεμίζει τη στατιστική του με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ρίχνοντας τη Μακάμπι στο 1-4 στην κατάταξη.

Από την πλευρά του, ο Όντεντ Κάτας στάθηκε στις αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Μιλώντας στη flash interview, ο Ισραηλινός προπονητής ανέφερε:

«Είναι μία σκληρή ήττα... Είχαμε τον έλεγχο, αξίζαμε τη νίκη. Πρέπει να δω το βίντεο του αγώνα, αλλά τα τελευταία έξι, επτά, οκτώ σφυρίγματα πήγαν μόνο στη μία πλευρά... Αξίζουμε περισσότερο σεβασμό. Νιώθουμε άσχημα».