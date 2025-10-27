Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι starter στον φετινό Ολυμπιακό και σκοράρει εκεί το 61.1% των πόντων του, όντας ο πιο «καυτός» παίκτης της EuroLeague στις πρώτες περιόδους.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο X-Factor του Ολυμπιακού στους περσινούς τελικούς και έκτοτε πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη. Σε βαθμό που να μπορεί να θεωρείται και μία εσωτερική μεταγραφή για τη σεζόν.

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον έχει τοποθετήσει στην αρχική πεντάδα και εκείνον να τον δικαιώνει στο μέγιστο. Γράφοντας, μάλιστα, εντυπωσιακά νούμερα, ειδικότερα στις πρώτες περιόδους των αναμετρήσεων της EuroLeague.

Με την επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ και του Τόμας Γουόκαπ στο rotation στο Μόναχο, βάζοντας στην εξίσωση και την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Τάισον Γουόρντ, είχε τεράστιο ενδιαφέρον ποια θα είναι η σύσταση της πεντάδας. Όχι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αφού μετράει περισσότερο ποιοι κλείνουν τα παιχνίδια, αλλά ο Ντόρσεϊ διατήρησε τη θέση του.

Και δικαίως, μιας και έκανε ανάλογη εκκίνηση με τις προηγούμενες, αφήνοντας τον Φουρνιέ να έρθει από τον πάγκο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προφανώς δε θέλει να χάσει κάτι από τη φόρμα του Ντόρσεϊ και τα στοιχεία που φέρνει στην αρχική πεντάδα, ενώ ο Φουρνιέ διατήρησε την ισορροπία της δεύτερης μεταξύ άμυνας και επίθεσης, με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα πολύ γεμάτο ημίχρονο στο Μόναχο.

Επιστρέφοντας, όμως, στον Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ πέτυχε 9 πόντους στην πρώτη περίοδο απέναντι στην Μπάγερν, όντας για άλλη μια φορά το πιο... καυτό χέρι που φορούσε «ερυθρόλευκα». Μετρώντας ήδη στις πρώτες περιόδους της EuroLeague 63 από τους 103 πόντους που έχει σκοράρει. Ήτοι, το 61.1% από όσους πετυχαίνει φέτος, έχοντας 17.2 πόντους μέσο όρο.

Το σκοράρισμα του Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο

Μπασκόνια - 12π.

Ρεάλ - 16π.

Ντουμπάι - 5π.

Εφές - 11π.

Μακάμπι - 10π.

Μπάγερν - 9π.

Όπως παρατηρούμε και στο shot chart με τη βοήθεια του Hudlinstat, ο Ντόρσεϊ μετράει 13/23 τρίποντα, για να συμπληρώσει έτσι το 35.6% που μετράει συνολικά, έχοντας 16 εύστοχα σε 45 προσπάθειες.

Προφανώς και ο Ολυμπιακός επωφελείται τα μέγιστα από κάθε ξεκίνημα του Ντόρσεϊ στην EuroLeague, εξ ου και ο Μπαρτζώκας συνηθίζει να τον διατηρεί αρκετές φορές, ένεκα και των απουσιών, περισσότερο από 10 λεπτά μετά το τζάμπολ, έως ότου τον αποσύρει στον πάγκο. Και φυσικά από αυτό το δείγμα των έξι αγωνιστικών δεν μπορεί να προκύψει κάποιο γενικευμένο συμπέρασμα, αλλά το δεδομένο είναι πως ο Ντόρσεϊ μπαίνει με το πόδι κολλημένο στο γκάζι.