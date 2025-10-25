Ο Δημήτρης Οικονόμου πιάνεται από τα λόγια του Σάσα Βεζένκοβ, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός διαρκώς κερδίζει και βελτιώνεται όσο... παλεύει για να παραταχθεί πλήρης.

Η αποτίμηση από τον... σταθμό του Μονάχου θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ απλή. Ο Ολυμπιακός πλήρης δε θα μπορούσε να φοβηθεί την Μπάγερν, μιλώντας πάντα για αυτήν την περίοδο και αυτό που εννοούμε πληρότητα για τους Πειραιώτες τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Οι Βαυαροί απέκτησαν τον Σπένσερ Ντινγουΐντι, δίνοντάς του μπέρτα ήρωα για τους λύσει χίλια και δύο προβλήματα. Αλλά το θέμα μας στην προκειμένη δεν είναι ούτε η Μπάγερν, ούτε ο Ντινγουΐντι, αν και θα επιστρέψουμε.

Πραγματικά μοιάζει εντελώς παράλογος ο τρόπος που κρίνεται μια ομάδα, η οποία κατέληξε να παίζει με 1,5 γκαρντ και με αυτόν τον τρόπο να παίρνει πέντε νίκες, μεταξύ αυτών και το εγχώριο ντέρμπι.

Όλα αυτά, μήνα Οκτώβρη. Οι γκαρντ επέστρεψαν, πλην του Κίναν Έβανς που συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις και τον είδαμε στο Μόναχο. Η διαφορά με ομάδες όπως η Μπάγερν είναι μεγάλη, όταν οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται με γεμάτο το ρεζερβουάρ.

Μία μέρα πριν την αναμέτρηση στο Μόναχο, ανέφερα τη δική μου ανυπομονησία για να δω αυτήν τη βερσιόν της ομάδας, που θα είχε για πρώτη φορά στη σύνθεσή της τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, όλους μαζί. Κανείς απ' το rotation δεν ξεπέρασε τα 26 λεπτά.

Ο Γουόκαπ κατηύθυνε την ομάδα όπως μόνο αυτός ξέρει, ξεκλειδώνοντας και τις γνωστές του συνεργασίες με τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο Ντόρσεϊ έμεινε με τον ρόλο του starter, παρά την επιστροφή του Φουρνιέ.

Δίπλα στον βασικό πόιντ γκαρντ και τον Γουόρντ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πολύ σωστά αποφάσισε να πάει με την τρομερή φόρμα του παίκτη του. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας παίκτης που δε θες να χάσεις πνευματικά και ορθώς ο κόουτς του Ολυμπιακού, του δείχνει εμπράκτως την εμπιστοσύνη του.

Με τον ίδιο να την ανταποδίδει και με το παραπάνω, όχι μόνο στην επίθεση, αλλά βάζοντας πλέον με διάθεση το κορμί του στην άμυνα, παίζοντας άμυνα από μπροστά και κλέβοντας μπάλες από αντιπάλους σέντερ.

Μία άμυνα που ο Ολυμπιακός επιστράτευσε σε πλήρη παράταξη στο Μόναχο. Ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, με τα χέρια πάνω στην μπάλα, με τους Γουόκαπ, Γουόρντ, Νιλικίνα να πιέζουν όπως ξέρουν πολύ καλά, τη δεύτερη πεντάδα να διατηρεί την ένταση. Μπάσκετ Ολυμπιακού με λίγα λόγια που μέρα με τη μέρα βελτιώνεται και θα συνεχίσει να το κάνει. Όταν έφτασε στις παρυφές των 70, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ δεν είχαν χρειαστεί να γίνουν διψήφιοι, την ώρα που οι ασίστ πήραν την ανιούσα. Αν δε βρίσκεις εύκολα τον διακριθέντα και αναζητάς τον πρώτο μεταξύ ίσων, τότε στον Ολυμπιακό τα πάντα δουλεύουν σωστά.

Η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού στις δύο πλευρές του παρκέ

Ήταν δεδομένα η καλύτερη two way εμφάνιση του Ολυμπιακού στη σεζόν. Επιστρέφοντας στο κομμάτι της έντασης. Ήταν πολύ θετικά δύο στοιχεία από τη δεύτερη πεντάδα που ήρθε από τον πάγκο.

Το πρώτο έχει να κάνει με τον Ντόντα Χολ. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο νιώθει κομμάτι αυτής της ομάδας και το δείχνει στο παρκέ. Αν καταφέρει και δίνει τόσο ασφαλή λεπτά, πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τότε ο Ολυμπιακός ανεβαίνει αυτομάτως επίπεδο. Γιατί δεν είναι μόνο η προστασία της στεφάνης, αλλά και οι μπάλες που μπορεί να τελειώσει στο pick n' roll και κυρίως η... συνέχεια στο επιθετικό ριμπάουντ. Αυτοί οι δύο, σε συνδυασμό με τον Βεζένκοβ, μπορούν να δημιουργήσουν τρομερά προβλήματα σε οποιαδήποτε... αερογραμμή.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Σακίλ ΜακΚίσικ που προφανώς έχει προσπεράσει τον Σέιμπεν Λι στο rotation. Έναν παίκτη που έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό και πολλοί ξεχάσανε, αλλά δε θα έπρεπε να ξεχνάνε το πόσο καθοριστικός ήταν στο πρωτάθλημα, λίγους μήνες πριν. Τα 16 του λεπτά έκρυβαν όπως πάντα ενέργεια, σκληράδα και γεμάτη στατιστική με 5 πόντους, 3 τελικές πάσες, ισάριθμα ριμπάουντ και κλεψίματα. Όλα αυτά, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει έναν παίκτη που μοιάζει η μπασκετική εξέλιξή του και είναι επτά χρόνια νεότερος (λέγε με Γουόρντ), ενώ ο αρχηγός και πάντοτε υπερχρήσιμος Κώστας Παπανικολάου έβλεπε το ματς από την Αθήνα.

Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα που συζητούν όλοι τις τελευταίες μέρες, για να μην πω μήνες. Χρειάζεται γκαρντ ο Ολυμπιακός, τι προσθήκη θέλει, πότε θα την κάνει, γιατί δεν παίρνει όλους αυτούς που ακούγονται. Ο λόγος περνάει στον Σάσα Βεζένκοβ, που έδωσε την απάντησή του στο Gazz Floor της Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τη νίκη στο Μόναχο.

«Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες και πολύ μεγάλο βάθος. Έτσι όπως είναι η EuroLeague χρειάζεται να έχεις 15-16 παίκτες. Όταν όλοι είναι υγιείς γίνεται πολύ δύσκολο για τον προπονητή γιατί όλοι είναι πολύ καλοί, θέλουν ρόλο και πρέπει να βρεθεί η χημεία. Καταλαβαίνω και τον κόσμο. Ο κόσμος στην Ελλάδα ειδικά που ασχολείται πιο παθιασμένα με τις ομάδες του διαβάζει, περιμένει, βλέπει παίκτες από το ΝΒΑ να μένουν ελεύθεροι. Δεν τους κατηγορώ, απλά και οι ομάδες δε λένε "α αυτός είναι ελεύθερος ας τον πάρουμε", είναι μεγάλη διαδικασία. Υπάρχουν μεγάλα ρόστερ και παίκτες δεν βρίσκουν τον χρόνο τους. Είναι πολύ δύσκολο για τον προπονητή. Να έχουμε την υγεία μας κι αν ο προπονητής αποφασίσει θα κάνουμε την κατάλληλη κίνηση».

Ναι, ο Κίναν Έβανς παραμένει στα πιτς. Ναι, ο Ολυμπιακός πόνταρε πολλές μάρκες πάνω του. Όμως, ναι, οφείλει να περιμένει σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Να δει αυτό που οραματίστηκε ο Μπαρτζώκας στο παρκέ και να κριθεί όταν είναι πλήρης και μόνο. Άλλωστε οι ματιές στην αγορά δεν παύουν να υπάρχουν, σε περίπτωση που γίνει διαθέσιμος ένας πιθανός... σωτήρας, κατά τις σοφίες των social media.

Συνεχίζω να λέω πως με τον Ντόρσεϊ να παίζει έτσι, ο Ολυμπιακός αν χρειάζεται κάτι, είναι μία ακόμα λύση ασφάλειας πίσω από τον Μιλουτίνοφ, περισσότερο από έναν Ντινγουΐντι. Μέχρι τότε, μπορεί να κερδίζει τις Ντουμπάι, Παναθηναϊκό, Μακάμπι, να χάνει στο σουτ από την Εφές και όταν σταδιακά επιστρατεύονται όλα τα «όπλα» του, να περνάει σα σίφουνας από το Μόναχο. Με μπάσκετ Ολυμπιακού, σε οποιαδήποτε περίπτωση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτό είναι γνώρισμα μιας καλής, μιας σπουδαίας ομάδας που δε βασίζεται στην μπέρτα ενός ήρωα για να κρύψει τις αδυναμίες της.

Οι οποίες σαφώς και υπάρχουν και μεταξύ μας, η φετινή ακέφαλη -δίχως Γιοκουμπάιτις και έχοντας χάσει σε ποιότητα από πέρσι- Μπάγερν, δεν μπορούσε να αναδείξει. Ας τον δούμε πλήρη και ας τον κρίνουμε. Ο καθένας βάζει τον αστερίσκο της πληρότητας σε άλλο σημείο. Μέχρι τότε, ας ακούσει ο καθένας τον Βεζένκοβ. «Να έχουμε την υγεία μας κι αν ο προπονητής αποφασίσει θα κάνουμε την κατάλληλη κίνηση».

ΥΓ: Το SAP Garden είναι ένα φανταστικό γήπεδο και πραγματικά ήταν τρομερή η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε τόσο από τους φίλους της Μπάγερν, αλλά κυρίως από τους περίπου 2.500 φίλους του Ολυμπιακού που έστησαν το δικό τους πάρτι!