Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον Κίναν Έβανς, τον οποίο ο Ολυμπιακός περιμένει σταδιακά να επιστρέψει στη δράση.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του στη Μύκονο, περνώντας με πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο από το νησί για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αφού πρώτα συνεχάρη τους νησιώτες, να δίνει το δικό του update για την κατάσταση του Κίναν Έβανς.

«Ο Παπανικολάου έχει φάει μια γονατιά, μας είπαν ότι είναι πολύ καλύτερα και λογικά αύριο θα κάνει προπόνηση. Ο Γουόκαπ και ο Φουρνιέ ξεκουράστηκαν. Ο Έβανς έχει μπει και κάνει δυνατές προπονήσεις, ελπίζω να μπει πλέον στο επόμενο στάδιο. Έχουμε ποιότητα, θα δοκιμαστούμε στην πνευματική και σωματική μας προετοιμασία» ανέφερε ο κόουτς του Ολυμπιακού για τους τραυματίες, με τους Πειραιώτες να έχουν μπροστά τους διπλή αγωνιστική για την EuroLeague.

Η προπόνηση του Κίναν Έβανς στο Μόναχο



Αποστολή στο Μόναχο: Δημήτρης Οικονόμου#olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/aAfYMCOLME — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Η αλήθεια είναι ότι στο 3ο δεκάλεπτο κάναμε αυτά που πρέπει ως ομάδα, πασάραμε γρήγορα, σουτάραμε καλά, παίξαμε άμυνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντυπωσιάστηκα από την οργάνωση της Μυκόνου αλλά και από τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Πιστεύω ότι δε θα κινδυνεύσει. Όταν βλέπεις ότι βουτάνε οι Αμερικάνοι για να μη δεχτούν τρανζίσιον, αυτή η ομάδα έχει πολύ καλές βάσεις.

Αυτή είναι η εξέλιξη της ζωής, την ιστορία γράφουν οι άνθρωποι. Χρειάζεσαι κάποιον να εμπνευστεί κάποιον και να υλοποιήσει πράγματα. Στη Μύκονο κάτι τέτοιο έχει γίνει».