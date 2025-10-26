Ο Κάμερον Πέιν φαίνεται ότι θέλει να περιμένει για μία ευκαιρία στο NBA παρά να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Ο ίδιος είχε συνδεθεί με την Παρτίζαν Βελιγραδίου.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Μαρκ Στάιν είχε αναφέρει ότι ο Κάμερον Πέιν ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της Παρτίζαν Βελιγραδίου, ώστε να καλύψουν το κενό που θα αφήσει η απουσία του τραυματία Κάρλικ Τζόουνς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ίδιος ωστόσο σε νέο δημοσίευμα, ο 31χρονος έμπειρος γκαρντ (1,91 μ.) δεν έχει σκοπό αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια φαίνεται ότι αποφάσισε να παραμείνει στις ΗΠΑ και να περιμένει για κάποια ευκαιρία από το NBA.

Ο ίδιος βρίσκεται στο NBA από το 2015 έχοντας υπάρξει παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, των Σικάγο Μπουλς, των Κλίβελαντ Καβαλίερς ενώ έχει περάσει επίσης από τους Φοίνιξ Σανς, τους Μιλγουόκι Μπακς, τους Φιλαδέλφεια Σίξερς ενώ το 2024-25 βρισκόταν στους Νιου Γιορκ Νικς όπου μετρούσε κατά μέσο όρο 13 πόντους με 4,4 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ σε 25,1 λεπτά.