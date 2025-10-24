Ο Καμερον Πέιν φαίνεται ότι είναι ένας από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της Παρτίζαν Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στάιν, στην Παρτίζαν Βελιγραδίου φαίνεται ότι είναι ένας από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Κάμερον Πέιν!

Ο έμπειρος 31χρονος γκαρντ (1,91 μ.), βρίσκεται στο NBA από το 2015 έχοντας υπάρξει παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, των Σικάγο Μπουλς, των Κλίβελαντ Καβαλίερς ενώ έχει περάσει επίσης από τους Φοίνιξ Σανς, τους Μιλγουόκι Μπακς, τους Φιλαδέλφεια Σίξερς ενώ το 2024-25 βρισκόταν στους Νιου Γιορκ Νικς όπου μετρούσε κατά μέσο όρο 13 πόντους με 4,4 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ σε 25,1 λεπτά.

Ο Πέιν βρέθηκε στο training camp των Ιντιάνα Πέισερς και φαίνεται ότι είναι ο βασικός στόχος της Παρτίζαν ώστε να καλύψουν το κενό που θα υπάρξει μετά τον τραυματισμό του Κάρλικ Τζόουνς.