Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε το τετ α τετ του με τον Ιωάννη Παπαπέτρου στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» και απάντησε στις ερωτήσεις του πάνελ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Δημήτρης Οικονόμου

Ο Ολυμπιακός είχε τη στήριξη περίπου 2.500 φίλων του στο Μόναχο και με την ώθηση των επιστροφών των Γουόκαπ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ (σε σχέση με το Βελιγράδι), έφυγε με ένα άνετο διπλό επί της Μπάγερν (76-91).

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του Gazzetta, Gazz Floor by Novibet και τέθηκε στη διάθεση τόσο του απεσταλμένου, Δημήτρη Οικονόμου, όσο και όσον βρίσκονταν στο στούντιο απαντώντας και στην ερώτησε που του έθεσε ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Αναλυτικά

«Καλή αρχή στον φίλο μου τον Ιωάννη στην εκπομπή!

Στα πρώτα πέντε ματς είχαμε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα, δεχόμασταν πάνω από 80 ή 85 πόντους. Ναι μεν έχει αλλάξει το μπάσκετ, όμως σήμερα εμείς κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα. Στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα, ήμασταν εύστοχοι και είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε τόσο εμφατικά το παιχνίδι. Ο μαραθώνιος είναι μεγάλος. Πάντα έχουμε βλέψεις στα τρόπαια, όμως δεν μπορούμε να κοιτάμε τόσο μακριά. Να είμαστε υγιείς και βήμα βήμα να το απολαμβάνουμε.

Μαζί με το ματς κόντρα στην Ντουμπάι, ήταν κι αυτό από τα πιο γεμάτα. Κόντρα και σε μία ομάδα που έχει αλλάξει ριζικά κι εχει χάσει παίκτες προσπαθώντας να βρει την ταυτότητά της, εκτός έδρας και νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.

Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες και πολύ μεγάλο βάθος. Έτσι όπως είναι η EuroLeague χρειάζεται να έχεις 15-16 παίκτες. Όταν όλοι είναι υγιείς γίνεται πολύ δύσκολο για τον προπονητή γιατί όλοι είναι πολύ καλοί, θέλουν ρόλο και πρέπει να βρεθεί η χημεία. Καταλαβαίνω και τον κόσμο. Ο κόσμος στην Ελλάδα ειδικά που ασχολείται πιο παθιασμένα με τις ομάδες του διαβάζει, περιμένει, βλέπει παίκτες από το ΝΒΑ να μένουβν ελεύθεροι. Δεν τους κατηγορώ,απλά και οι ομάδες δε λένε "α αυτός είναι ελεύθερος ας τον πάρουμε", είναι μεγάλη διαδικασία. Υπάρχουν μεγάλα ρόστερ και παίκτες δεν βρίσκουν τον χρόνο τους. Είναι πολύ δύσκολο για τον προπονητή. Να έχουμε την υγεία μας κι αν ο προπονητής αποφασίσει θα κάνουμε την κατάλληλη κίνηση».

Η απάντηση του Βεζένκοβ στον Παπαπέτρου: «Είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε 16 παίκτες με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος ότι ο κάθε παίκτης έχει τις φιλοδοξίες του, θέλει να παίξει, είναι οι οικείοι του που τον βλέπουν, έχει δουλέψει και δικαίωςε βρίσκεται εκεί. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να βάλεις τον εγωισμό σου κάτω για να πετυχαίνει η ομάδα, να κερδίζει τους στόχους της. Όταν είναι τόσοι καλοί παίκτες με εμπειρία και από το NBA και την Ευρωλίγκα. Είναι θέμα χημείας και του κάθε παίκτη να καταλάβει τον ρόλο του. Είναι πολύ δύσκολο. Ο κόσμος βλέπει τα 40 λεπτά από το σπίτι, γίνονται προπονήσεις, ομιλίες κι όταν είναι όλοι υγιείς γίνεται ακόμα πιο δύσκολο».