«Ο Ολυμπιακός στον Γουόρντ έχει βρει φόργουορντ για πολλά χρόνια»: Το σχόλιο του Hoopfellas μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν

Ο Hoopfellas μίλησε στο Gazzfloor by Novibet και έβγαλε το καπέλο στον Τάισον Γουόρντ, αναφέροντας πως οι Πειραιώτες βρήκαν small forward για πολλά χρόνια.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν με βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε μια σημαντική νίκη στη Euroleague. Ο Hoopfellas (Δημήτρης Κατσιώνης) μίλησε στο Gazzfloor by Novibet και αποθέωσε τον Τάισον Γουόρντ, αναφέροντας πως αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του παίκτες.

«Μια επίθεση του Ολυμπιακού με πολλά κεφάλια, αλλά η άμυνα έχει πρόβλημα. Μπήκε με στόχο να τρέξει, βρήκε πόντους και έγιναν πολλά λάθη από τα γκαρντ της Μπάγερν. Βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και πόντους από δεύτερες ευκαιρίες κοντά στο καλάθι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Ανάβει τη σπίθα ο Γουόρντ που κάνει καταπληκτικό ματς. Το motor του παίκτη είναι σπάνιο. Από τους αγαπημένους μου παίκτες, βάσει κατακπληκτικά τα χέρια στη μπάλα. Ο Ολυμπιακός έχει βρει έναν small forward για πολλά χρόνια», είπε μεταξύ άλλων στην αρχή.

Στην συνέχεια τόνισε: «Οι two way ομάδες κερδίζουν στο σύγχρονο μπάσκετ. Τελευταία η άμυνα έχει σημαντικά προβλήματα, όσο η επίθεση πετά φωτιές. Σήμερα είδαμε μια βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο. Προήλθε και η καλή πίεση σε απόσταση. Έχει ροπή στο λάθος η Μπάγερν. Πήρε δίκαια το ματς ο Ολυμπιακός. Χρειάζεται διάρκεια. Κάποια σχήματα χάνουν στην πίσω γραμμή. Υπάρχει μια εικόνα πως η ομάδα δεν θέλει να αλλάξει. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίζει το λιγότερο pick n' roll στη λίγκα».

Αναλυτικά τα όσα είπε μεταξύ 16:45 και 18:30, αλλά και 21:18 και 24:05