Το VIDEO του Gazzetta με την προπόνηση του Κίναν Έβανς στο Μόναχο

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Δημήτρης Οικονόμου

Το καλεντάρι της έκτης αγωνιστικής της regular season έστειλε τον Ολυμπιακό στο Μόναχο ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν (24/10, 21:45, LIVE από το Gazzetta).



Εξάλλου, η γερμανική ομάδα θα παραταχθεί ενισχυμένη στο υπόλοιπο της σεζόν με τον Σπένσερ Ντινγούιντι, περιμένοντας την άφιξη του Αμερικανού πρώην NBAer, o οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο Μόναχο.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το διπλό στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στην Μπάγερν, η οποία ξεκίνησε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 2-3.

Από την πλευρά του, ο Κίναν Έβανς ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού και συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα στο Μόναχο. Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των Πειραιωτών στο Μόναχο πριν από την αναμέτρηση με τους Βαυαρούς.