Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει από το Μόναχο, περιμένοντας να δει αυτήν τη βερσιόν του Ολυμπιακού που έχει για πρώτη φορά φέτος ταυτόχρονα στη διάθεσή του, τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, σε ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να χάσει.

Η πρεμιέρα της EuroLeague βρήκε τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή του επίσκεψη στην Ισπανία. Η Μπασκόνια δε βρίσκεται και στα καλύτερά της, αλλά σε μια πρέμιέρα δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Ακολούθησε η Ρεάλ, χωρίς πολλά πολλά.

Και μετά... το χάος. Αφού ο Φρανκ Νιλικίνα μπορεί να ήρθε ως ενίσχυση, αλλά κατέληξε σε απαραίτητη επιλογή, μετά τον τραυματισμό των Γουόκαπ και Φουρνιέ. Με τις αναποδιές του αλλά και το μπάσκετ του, ο Ολυμπιακός μέτρησε δύο στις τρεις νίκες, κερδίζοντας στο ενδιάμεσο και ένα ντέρμπι.

Απέναντι στην Μπάγερν δεν παρουσιάζεται πλήρης. Ο αστερίσκος γύρω από το όνομα του Κίναν Έβανς συνεχίζει να υπάρχει, με τον ίδιο να κάνει στο Μόναχο ατομική προπόνηση. Την ίδια ώρα που ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε στην Αθήνα για να προφυλαχθεί.

Πλήρης, όχι. Πληρέστερος από ό,τι μια εβδομάδα πριν, ναι, με τρεις επιστροφές, αυτές των Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Με την περιφέρειά του για πρώτη φορά να έχει τέσσερις, συν τον Σέιμπεν Λι.

Ο Νιλικίνα έκανε ντεμπούτο στο Μαρούσι, αλλά ο Φουρνιέ απουσίαζε. Όταν αυτός και ο Γουόκαπ επέστρεψαν, απέναντι στον Πανιώνιο, ο Ντόρσεϊ πήρε ρεπό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να μπει σε ένα παιχνίδι, βασιζόμενος και στους τέσσερις.

Απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, που έχει αλλάξει εντελώς σε σχέση με πέρσι και όχι αναίτια, αφού ο Έντουαρντς και ο Γουάιλερ Μπαμπ δε μένουν πια εδώ, ενώ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις μπήκε στα πιτς, προτού καν πατήσει στο Μόναχο.

Ο Σπένσερ Ντινγουΐντι μπήκε στο ραντάρ των Πειραιωτών, αλλά αριβάρει στο Μόναχο για να γίνει η απάντηση σε πολλά προβλήματα των Βαυαρών/ Ο Ολυμπιακός, όμως, δε θα τον βρει απέναντί του. Απέναντι στην Μπάγερν, είναι το πρώτο must win παιχνίδι του στη σεζόν. Αυτό που αν χάσει, θα πρόκειται περί πραγματικής ζημιάς, μιας και η Μπάγερν παίζει, δικαιολογημένα, μακριά από τις αρχές του προπονητή της αυτήν την περίοδο.

Το τι θα συμβεί στο μέλλον, είναι μια παντελώς διαφορετική ιστορία. Το μέλλον, άλλωστε, δε γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει για κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός φανερά, το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται στην αγορά και αναζητά έναν παίκτη για να κουμπώσει στην περιφέρειά του.

Ατμόσφαιρα που άπαντες αντιλαμβάνονται. «Δεν είναι δουλειά μας να το συζητήσουμε αυτό, είμαστε εδώ για να παίξουμε το ματς. Είναι δουλειά του front office» αναφώνησε ο Τόμας Γουόκαπ, λίγο πριν την αναχώρηση.

Ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα. Με αρκετά τέτοια, ήρθε αντιμέτωπος και κοιτάχτηκε στον καθρέπτη του, στο Άμπου Ντάμπι πριν από μερικούς μήνες. Κάποια τα έλυσε, άλλα όχι. Δεδομένα προσπαθεί, ως οργανισμός, να βελτιώσει τα περισσότερα στην πορεία.

Οι έντονες ματιές προς την αγορά και τα κοψίματα του NBA, μαρτυρούν από μόνες τους πως η ίδια η ομάδα δεν είναι ικανοποιημένη με τον εαυτό της, ψάχνοντας διαρκώς τρόπους να γίνει καλύτερη και στο φινάλε της σεζόν να κατακτήσει τους στόχους της.

Μέχρι τότε όμως, πρέπει να συνεχίσει να κερδίζει ματς, όπως αυτό του Μονάχου. Ανεξαρτήτων συνθηκών, με απουσίες, με επιστροφές, εκτός έδρας. Πρέπει να συνεχίσει να τοποθετεί τον εαυτό της σε τέτοιο σημείο, που να μην της κοστίζει, Οκτώβρη μήνα, οποιαδήποτε απώλεια. Με την Μπάγερν, όντας για πρώτη φορά με τους τέσσερις βασικούς της περιφέρειας και τους Γερμανούς σε κακό μπασκετικό φεγγάρι.

Είναι και ένα παιχνίδι που κρύβει... ανυπομονησία για το rotation. Αν θα ξεκινήσουν και πάλι στο παρκέ οι Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, όπως στην αρχή της σεζόν. Αν ο Γουόρντ, ερχόμενος από τον πάγκο, είναι μέσα στην πεντάδα που κλείνει το ματς και ποια θα είναι η μορφή της second unit. Καλώς ή κακώς, όσα ονόματα παικτών και αν περιστρέφονται γύρω από την ομάδα, αυτήν τη στιγμή, η ίδια πρέπει να αποκομίσει το μέγιστο από το υπάρχον ρόστερ της.

«Το σημαντικό είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια, με όποιο ρόστερ» κατέληξε ο προπονητής του. Εξίσου σημαντικό είναι και να βελτιώνεται, πράγμα που σχεδόν αυτόματα θα συμβεί, από τη στιγμή που δεν πηγαίνει σε ένα παιχνίδι με μονάχα έναν πόιντ γκαρντ. Το ίδιο θα θέλουν και αρκετοί φίλοι του, που προμηθεύτηκαν από νωρίς εισιτήριο για να δώσουν «ερυθρόλευκη» πινελιά στις εξέδρες του SAP Garden...