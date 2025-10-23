Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Άλεξ Λεν για να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλεξ Λεν για τη θέση του Μπρούνο Φερνάντο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, καθώς η ομάδα δεν έχει ξεκινήσει τη σεζόν με το επίπεδο απόδοσης και τα αποτελέσματα που περίμενε ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Οι «Μαδριλένοι» δυσκολεύονται στα εντός έδρας παιχνίδια, χωρίς να εντυπωσιάζουν, ενώ έχουν χάσει και τα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια τους φέτος. Το ματς της Liga ACB με τη Μπασκόνια και τα τρία παιχνίδια της EuroLeague κόντρα σε Βίρτους Μπολόνια, Ερυθρό Αστέρα και το πιο πρόσφατο απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ένα από τα πιο σαφή συμπεράσματα της αρχής της σεζόν είναι πως ο Σκαριόλο δεν δείχνει εμπιστοσύνη στον Φερνάντο, που είχε προβλεφθεί ως ο βασικός σέντερ για να καλύπτει τον Εντι Ταβάρες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρεάλ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις στην αγορά, ενόψει ενδεχόμενου τερματισμού του συμβολαίου του Αγκόλα, όπως αναφέρουν πολλές πηγές. Μάλιστα τον Φερνάντο τον είχε αφήσει εκτός αποστολής για την έκτη αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τις τελευταίες ημέρες, το όνομα της Ρεάλ έχει συνδεθεί με κάποιους παίκτες που έχουν αποχωρήσει από το ΝΒΑ, όπως ο Πρέσιους Ατσιούα (πρώην Νιου Γιορκ Νικς), ο Μο Μπάμπα (πρώην Νιού Ορλίνς Πέλικανς) και ο Τσαρλς Μπάσι (πρώην Σαν Αντόνιο Σπερς).

Ωστόσο, η περίπτωση του Αλεξ Λεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος το τελευταίο διάστημα. Ο 32χρονος σέντερ, ύψους 2,13 μέτρων, με 12 σεζόν στο ΝΒΑ και τελευταίο σταθμό τους Λος Άντζελες Λέικερς, έχει συνεργαστεί για πολύ λίγο με τον Σκαριόλο στους Τορόντο Ράπτορς το 2020-21, όταν ο Ιταλός ήταν βοηθός προπονητής, συμμετέχοντας σε 13 παιχνίδια.