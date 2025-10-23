Σοκ επικρατεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με τη συμμετοχή παικτών και προπονητών σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού που συνδέεται με την ιταλική μαφία, «Cosa Nostra». Ανάμεσα στους συλληφθέντες οι Τσόνσι Μπίλαπς, Τέρι Ροζίερ και Ντέιμον Τζόουνς.

To FBI ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, την εξάρθρωση μιας «ευρείας εγκληματικής επιχείρησης» παράνομου τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων, η οποία συνδέεται τόσο με το NBA όσο και με τη μαφία. Η επιχείρηση, που διήρκεσε τέσσερα χρόνια, οδήγησε σε συνολικά 31 συλλήψεις σε 11 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 13 μελών της μαφίας («La Cosa Nostra») και τριών ατόμων με δεσμούς με το NBA: του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και πρώην παίκτη Τσόνσι Μπίλαπς του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, και του πρώην παίκτη και προπονητή Ντέιμον Τζόουνς.

«Σήμερα είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσουμε μια ιστορική σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης που απλώνεται τόσο στο NBA, όσο και την ‘Cosa Nostra’. Όπως ξέρετε, άτομα όπως ο Τσόνσι Μπίλαπς, τον Ντέμιαν Τζόουνς και ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθησαν σήμερα. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών αγώνων που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια.

Το FBI προχώρησε στις συλλήψεις 31 ατόμων σε 11 διαφορετικές πολιτείες και η επιχείρηση συνεχίζεται. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα εμπλεκόμενα μέλη, είναι οικονομική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμός, κλοπές, παράνομος στοιχηματισμός. Το FBI δεν αφήσει χώρο σε κανέναν εγκληματία σε αυτή τη χώρα. Η εν λόγω απάτη είναι εξωφρενική. Δεν πρόκειται για χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια, αλλά για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Κανείς δεν θα στερηθεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Όλοι θα λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ προσθέτοντας ότι η απάτη είναι «εξωφρενική» και αφορά «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν παράνομο τζόγο, οικονομική απάτη, εκβιασμό, ξέπλυμα χρήματος και κλοπές. Σύμφωνα με το FBI, τα θύματα έχουν χάσει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο Ξεχωριστά Σχέδια, Τρεις Κοινοί Κατηγορούμενοι

Η έρευνα οδήγησε σε δύο ξεχωριστά κατηγορητήρια:

1) «Operation Nothing But Net» (Σχέδιο Στοιχημάτων NBA): Έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Ροζίερ και ο Τζόουνς, κατηγορούνται για συμμετοχή σε σχέδιο διαφθοράς που εκμεταλλεύτηκε εμπιστευτικές πληροφορίες παικτών και ομάδων του NBA.

Οι κατηγορούμενοι τοποθετούσαν prop bets (ειδικά στοιχήματα) βασισμένα σε εσωτερικές πληροφορίες, κερδίζοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά στοίχημα.

(ειδικά στοιχήματα) βασισμένα σε εσωτερικές πληροφορίες, κερδίζοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά στοίχημα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε ο «Scary Τέρι» , ο οποίος φέρεται να ενημέρωσε τους κατηγορούμενους ότι θα αποχωρούσε νωρίς από αγώνα στις 23 Μαρτίου 2023 με τους Χόρνετς, επικαλούμενος «υποτιθέμενο τραυματισμό». Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι στοιχημάτισαν πάνω από $200.000 στο under των στατιστικών του (ότι θα πετύχαινε λιγότερα από το όριο), με τον Ροζίερ να αποχωρεί μετά από μόλις εννέα λεπτά.

, φέρεται να να συμμετάσχει στο σχέδιο λόγω χρεών από τζόγο. Οι ομάδες που στοιχηματίστηκαν περιλαμβάνουν τους Σάρλοτ Χόρνετς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Λος Άντζελες Λέικερς και Τορόντο Ράπτορς.

2) «Operation Royal Flush» (Σχέδιο Χειραγώγησης Πόκερ): Τριάντα ένας κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Μπίλαπς και ξανά ο Τζόουνς κατηγορούνται για τη διεξαγωγή ενός σχεδίου για τη χειραγώγηση παράνομων παιχνιδιών πόκερ σε περιοχές όπως οι Χάμπτονς, το Μαϊάμι, το Λας Βέγκας και το Μανχάταν.

Τα θύματα προσελκύονταν με την υπόσχεση να παίξουν με γνωστούς πρώην επαγγελματίες αθλητές, όπως αυτοί.

Το FBI ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό για να κλέψουν εκατομμύρια δολάρια, όπως: Τροποποιημένες μηχανές ανάμειξης τραπουλών που «διάβαζαν» τα φύλλα και μετέδιδαν τις πληροφορίες σε έναν εξωτερικό «quarterback» (συντονιστή), ο οποίος έστελνε την πληροφορία σε κάποιον στο τραπέζι.

με κρυφές κάμερες, για διάβασμα μαρκαρισμένων φύλλων και που διάβαζαν τα φύλλα μπρούμυτα. Σε μια ακραία περίπτωση, οι κατηγορούμενοι φέρεται να λήστεψαν ένα θύμα υπό την απειλή όπλου για να αποκτήσουν μια πειραγμένη μηχανή ανάμειξης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, οι ισχυρές μαφιόζικες οικογένειες Lucchese, Bonanno, Gambino και Genovese φέρονται να είχαν εμπλοκή στη διοργάνωση στημένων παιχνιδιών πόκερ, στα οποία τα θύματα έχασαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Οι δύο υποθέσεις είναι ξεχωριστές, αλλά τρεις κατηγορούμενοι εμπλέκονται και στα δύο σχέδια, συμπεριλαμβανομένου του Ντέιμον Τζόουνς.

«Κανείς δεν θα στερηθεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Όλοι θα λογοδοτήσουν», κατέληξε η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι οι συλλήψεις είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας με χιλιάδες ώρες βίντεο και εκτέλεση άνω των δύο δωδεκάδων ενταλμάτων έρευνας.