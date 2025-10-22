Ομπράντοβιτς για Μπάτλερ: «Δεν έχουμε δει ποια είναι η αλήθεια, θα μάθουμε σύντομα»
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ φαίνεται ότι απομακρύνεται από τον Ολυμπιακό, με το πλεονέκτημα στη «μάχη» της απόκτησής του να το έχει ο Ερυθρός Αστέρας. Η περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον Ολυμπιακό, αλλά η απόσταση των δύο πλευρών μεγάλωσε.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε ενόψει του ματς με τη Μπασκόνια και ρωτήθηκε για τον Μπάτλερ, αφήνοντας το θέμα ανοιχτό.
«Αυτά κυκλοφορούν κάπου στα Μέσα, δεν έχουμε ακόμη δει ποια είναι η αλήθεια. Θα μάθουμε πολύ σύντομα», απάντησε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.
Ο Μπάτλερ έχει αγωνιστεί σε 148 παιχνίδια στο NBA, τα 19 ως βασικός, μετρώντας 6.7 πόντοι μέσο όρο, 2.8 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 34% στο τρίποντο.
