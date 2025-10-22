Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ και το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του με τη βοήθεια του Hudlinstat, ρίχνοντας βάρος στις περσινές εμφανίσεις του με τους Σίξερς.

Τζάρεντ Μπάτλερ, λοιπόν, ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για την περιφέρεια. Οι Πειραιώτες παρακολουθούν την αγορά το τελευταίο διάστημα και περίμεναν την ευκαιρία τους.

Μόλις αυτήν παρουσιάστηκε, έκαναν την κίνησή τους, χωρίς ωστόσο ακόμα να υπάρχει κάτι οριστικό. Με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο του Ολυμπιακού, όσο και των ομάδων της Σερβίας.

Και φυσικά πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε μία περιφέρεια. Μόνο τυχαίος παίκτης δεν είναι, έχοντας ήδη στην καριέρα του 148 παιχνίδια στο NBA, σε τέσσερις σεζόν.

Ο 25χρονος βρέθηκε στο Νο40 του Draft το 2021, όταν και τον επέλεξαν οι Πέλικανς. Με βάση τις εμφανίσεις του στο Μπέιλορ, όλοι τον περίμεναν ψηλότερα, αλλά οι αμφιβολίες ενός προβλήματος που προέκυψε στην καρδιά του, τον κράτησαν πιο χαμηλά. Πρόβλημα που πάντως δεν τον έχει εμποδίσει ως τώρα στην καριέρα του.

Οι Πέλικανς τον έδωσαν στους Τζαζ, με τους οποίους έπαιξε για πρώτη φορά στο NBA, πετυχαίνοντας και την πρώτη του 20άρα απέναντι στους Λέικερς. Άλλωστε μιλάμε για έναν χαρισματικό σκόρερ. Στα χρόνια του κολεγίου, τον χαρακτήριζαν έναν undersized combo guard.

Φυσικά τα δεδομένα των ΗΠΑ με την Ευρώπη είναι διαφορετικά και ο ύψους 1.91μ., Τζάρεντ Μπάτλερ στην EuroLeague δε θα έχει τέτοιο ζήτημα.

Οι αριθμοί του Τζάρεντ Μπάτλερ την περσινή σεζόν

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα την περσινή σεζόν, ο Μπάτλερ απέδειξε σε όλους πως έχει μία θέση στο NBA. Σε ρόστερ και ομάδες, βέβαια, που δεν πρωταγωνίστησαν. Ούτε οι Γουίζαρντς, εκεί όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Ρισόν Χολμς, ούτε οι Σίξερς των πολλών τραυματισμών είχαν κάποιο μεγάλο στόχο.

Ωστόσο, ο Μπάτλερ βρήκε τον χώρο του και απέδειξε τι μπορεί να κάνει. Με τους Γουίζαρντς μέτρησε σε 32 παιχνίδια 6.9 πόντους, 2.6 ασίστ, ενώ με τους Σίξερς πρόλαβε να ξεκινήσει πενταδάτος σε 17 από τα 28 ματς, ένεκα των πολλών τραυματισμών. Εκεί όπου μέτρησε 11.5 πόντους, 4.9 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο, δείχνοντας πτυχές του ταλέντου του.

Ο Μπάτλερ είναι ένας πολύ καλός σκόρερ, πάρα πολύ απειλητικός από το τρίποντο, επιτίθεται προς το καλάθι, ενώ συχνά πυκνά χρησιμοποιεί και ένα floater από μέση απόσταση.

Ο λόγος που δε βρήκε χώρο στους Σανς, παρότι έκανε πολύ καλά παιχνίδια στην preseason, είναι γιατί η παρέα του Ντέβιν Μπούκερ είχε ξεφύγει λίγο πάνω από το tax και δεν ήθελε να πληρώσει.

Οι ευθύνες του Τζάρεντ Μπάτλερ στη Φιλαδέλφεια

Κοιτάζουμε το διάστημα στους Σίξερς και υπάρχει λόγος για αυτό. Αρχικά είναι το πιο πρόσφατο δείγμα του στο NBA. Δεύτερον είναι ό,τι πιο κοντινό στον ρόλο που θα έχει στην Ευρώπη.

Οι τραυματισμοί των Σίξερς του έδωσαν χώρο και ευθύνες, ο Μπάτλερ έφτασε να είναι βασικός και να παίζει με την μπάλα στα χέρια, κάνοντας ό,τι σε όλη του την καριέρα στο ξεκίνημά της στο κολέγιο.

Έτσι έδειξε πως το επιθετικό του ταλέντο μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικότερα στην Ευρώπη. Είναι ένας γκαρντ που παίζει αρκετά pick n' roll, φτιάχνοντας και τις δικές του εκτελέσεις, αλλά δημιουργώντας και για τους συμπαίκτες του, κάτι που μπορεί να κολλήσει τόσο με τους ψηλούς του Ολυμπιακού, όσο και να ανοίξει το γήπεδο για τους γκαρντ.

Στα 28 του ματς με τους Σίξερς, σκόραρε 2.8 πόντους ανά 3.3 κατοχές στο pick n' roll, ενώ το σουτ του είναι πολύ αποτελεσματικό σε σποτ καταστάσεις. Στα catch n' shoot προσέφερε 2.1 πόντους ανά 1.8 κατοχές στην ομάδα του. Αυτοί οι 1.22 πόντοι ανά κατοχή αποτελούν ένα πολύ υψηλό νούμερο, ενώ φυσικά δε λείπει το drive αλλά και το iso στο παιχνίδι του.

Δίπλα στους 11.5 πόντους του από το σκοράρισμά του, προσέθεσε και άλλους 11.3 από ασίστ που δημιουργούσε, όντας εξαιρετικός σε αυτήν την αλυσίδα παραγωγής, με 21.8% USG%.

Οι εκτελέσεις του Μπάτλερ με τους Σίξερς

Pick n' roll (χειριστής): 2.8 πόντοι/3.3 κατοχές

2.8 πόντοι/3.3 κατοχές Transition: 2 πόντοι/2.1 κατοχές

2 πόντοι/2.1 κατοχές Iso: 1 πόντος/1.9 κατοχές

1 πόντος/1.9 κατοχές Catch n' shoot: 2.1 πόντοι/1.8 κατοχές

2.1 πόντοι/1.8 κατοχές Drive: 1.1 πόντοι/0.9 κατοχές

1.1 πόντοι/0.9 κατοχές Hand off: 0.4 πόντοι/0.8 κατοχές

0.4 πόντοι/0.8 κατοχές Κοψίματα: 0.1 πόντοι/0.4 κατοχές

0.1 πόντοι/0.4 κατοχές Πίσω από σκριν: 0.1 πόντοι/0.1 κατοχές

Το shot chart του Τζάρεντ Μπάτλερ

Γιατί τον έχει... λοκάρει ο Ολυμπιακός

Και ερχόμαστε στο... παρασύνθημα. Ο Ολυμπιακός είχε τα μάτια του ανοιχτά στην αγορά, αλλά αποφάσισε να περιμένει και να μην πάρει έναν παίκτη απλώς για να έχει υπεραριθμία στην περιφέρεια.

Ωστόσο ο Μπάτλερ αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση, με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του Κίναν Έβανς στην εκτέλεση και τη δημιουργία. Ένας παίκτης που σουτάρει μετά το pick n' roll, δημιουργεί τις φάσεις για τον εαυτό του, μπορεί να κουμπώσει άψογα με την περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού.

Τόσο ως primary ball handler, δίπλα σε παίκτες όπως ο Εβάν Φουρνιέ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά ακόμα και σε σχήματα με τους Τόμας Γουόκαπ και Φρανκ Νιλικίνα. Ενώ παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα καλά στοιχεία ψηλών όπως οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ, αφού καμιά ομάδα δεν πρόκειται να ρισκάρει με το σουτ του και να παίξει under, πίσω από σκριν.

Ενώ παράλληλα, έχει την αθλητικότητα και τα χαρακτηριστικά ώστε να μείνει πάνω στην μπάλα και να μη χρειαστεί οι συμπαίκτες του να τον καλύψουν στην άμυνα. Όλα αυτά, βέβαια, στις ΗΠΑ, το NBA και την G-League που αγωνιζόταν αυτά τα χρόνια.

Προφανώς και ο ίδιος θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής σε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη, αλλά ο Ολυμπιακός δικαίως τον έχει τσεκάρει και για εκείνον αποτελεί ένα ιδανικό φιτ. Μπάτλερ, Νιλικίνα, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ είναι μια πεντάδα γκαρντ που έχει όλα τα στοιχεία να αλληλοσυμπληρώνονται, αφήνοντας σαφώς στην άκρη τον Λι, ενώ ο Έβανς προσπαθεί να επιστρέψει στη δράση, έχοντας παίξει μόλις ένα φιλικό στην Κύπρο.

Μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του και τον κάνει δικό του, προσθέτοντας έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη με το σκοράρισμά του.