Τάκερ στο Gazzetta: «Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μπορούν να αποτελέσουν απειλή»

Οι δηλώσεις του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ στο Gazzetta εν όψει του ημιτελικού της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας (22/05, 18:00) και οι ομάδες τέθηκαν στη διάθεση των δημοσιογράφων ένα εικοσιτετράωρο πριν τη σημαντική αναμέτρηση.

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε στο Gazzetta δείχνοντας την αυτοπεποίθησή του για το πως θα αντιμετωπίσει η ομάδα το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά

«Δεν φοβάμαι κανέναν. Ξέρουμε ότι έχουν καλούς παίκτες και γνωρίζουμε ότι όλοι τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το πλάνο του παιχνιδιού μας και πράγματα σαν κι αυτό. Αλλά, σίγουρα έχουν μια καλή αρχική πεντάδα, με παίκτες που έχουν βρεθεί στην καλύτερη ομάδα της EuroLeague. Ξέρεις, σίγουρα πρέπει να τους προσέξουμε. Και προφανώς, έχουν εξαιρετικούς σουτέρ γύρω τους, οπότε, είναι μια καλή ομάδα.