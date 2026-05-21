Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην Φενέρ για τον ημιτελικό του Final Four και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το πλευρό της ομάδας τους.

Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο T-Center ενόψει του ημιτελικού του Final Four απέναντι στη Φενέρ (22/5, 18:00), με την ομάδα τοπυ Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει τους προέδρους τους στο πλευρό της.

Συγκεκριμένα οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκαν στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο T-Center, προκειμένου να δείξουν για ακόμη μια φορά πως είναι δίπλα στην ομάδα και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, κάτι που έχουν κάνει πολλάκις πριν από τα μεγάλα παιχνίδια.

Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού φωτογραφήθηκαν στο πράσινο T-Center μετά τις αλλαγές στο κλειστό του Αμαρουσίου.

Στα της προπόνησης, ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποιο πρόβλημα, έχοντας όλους τους παίκτες διαθέσιμους ενόψει του μεγάλου ματς με την Φενέρμπαχτσε.

