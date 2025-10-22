Ο Τζάρεντ Μπάτλερ που βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, έφτασε μια ανάσα από το να σταματήσει το μπάσκετ μόλις στα 18 του! Το Gazzetta θυμάται την υπόθεση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος δεν άφησε την... καρδιά του να τον κρατήσει πίσω...

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό να αποτελεί ένα εξαιρετικό «φιτ» στην περιφερειακή γραμμή των Πειραιωτών. Και να μην ήταν όμως, ο Αμερικανός γκαρντ έχει μάθει να υπερπηδά οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί μπροστά του. Ακόμη και αν αυτό είναι η ίδια του η καρδιά!

Από μικρός ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν πάντα υγιής και γεμάτος ενέργεια, ώσπου μια αναπάντεχη διάγνωση άλλαξε τη ζωή του. Πριν καν φορέσει τη φανέλα του πανεπιστημίου Baylor, οι καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ότι πάσχει από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, μια κληρονομική καρδιακή νόσο που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα, ειδικά για αθλητές. «Δεν είχα ξανακούσει τον όρο. Φοβήθηκα για την καριέρα και τη ζωή μου», θυμάται ο ίδιος ο Μπάτλερ σε δηλώσεις του για το περιστατικό.

Μετά από μήνες εξετάσεων και συζητήσεων με ειδικούς, ο Μπάτλερ βρήκε τον τρόπο να συνεχίσει. Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και με την αμέριστη υποστήριξη της οικογένειάς του, κατάφερε όχι μόνο να επιστρέψει στα παρκέ, αλλά και να οδηγήσει το Baylor στην κορυφή του NCAA το 2021, κατακτώντας τον τίτλο του MVP στο Final Four.

Η Καρδία του παραλίγο να του στερήσει το όνειρο του NBA. Στις 22 Ιουνίου το 2021, λίγο πριν το ντραφτ, μπαίνει σε «Fitness-To-Play Panel» και δεν του επιτρέπεται να προπονηθεί ή να παίξει με κάποια ομάδα, μέχρι να κάνει εξετάσεις. Εν τέλει στις 17 Ιουλίου πήρε το πράσινο φως και στις 29 του ίδιου μήνα επιλέχθηκε από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς στο νούμερο 40, όμως αμέσως έγινε ανταλλαγή και μετακόμισε στους Γιούτα Τζαζ.

Από τότε πέρασαν 4,5 χρόνια, με τον Μπάτλερ να παλεύει για μια θέση στις ομάδες που έπαιξε, άλλες φορές πετυχημένα και άλλες όχι. Παρόλα αυτά, δεν άφησε την καρδιά του ποτέ να τον κρατήσει πίσω, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους αθλητές που μπορεί να πάσχουν από κάτι αντίστοιχο. .

Η πάθησή του πάντως δεν είναι κάτι ασήμαντο.

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι η πιο συχνή γενετική καρδιοπάθεια παγκοσμίως, επηρεάζοντας 1 στους 200 έως 500 ανθρώπους. Προκαλεί πάχυνση του καρδιακού μυός, αυξάνοντας τον κίνδυνο αρρυθμιών και αιφνίδιου θανάτου. Ο Μπάτλερ όμως στάθηκε τυχερός. Η ασθένειά του εντοπίστηκε εγκαίρως, πριν εκδηλωθούν συμπτώματα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, η μητέρα του, Χουανέα, διαγνώστηκε επίσης με το ίδιο γονίδιο. «Εγώ είμαι η αιτία», είπε συγκινημένη. «Δεν είχα ποτέ προβλήματα, ούτε ήξερα ότι το κουβαλούσα».

Ο γιατρός του Τζάρεντ Μπάτλερ, Μάικλ Άκερμαν, εξηγεί ότι με σωστή καθοδήγηση και συνεχή παρακολούθηση, πολλοί ασθενείς μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά και ενεργά, όπως κάνει και ο 25χρονος γκαρντ.

Ο Μπάτλερ, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, δημιούργησε μαζί με τη μητέρα του την καμπάνια «Could It Be HCM;», σε συνεργασία με τη φαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι που άλλαξε τη ζωή μου», λέει ο ίδιος. «Αλλά αισθάνομαι ευγνώμων που μπορώ ακόμη να παίζω το παιχνίδι που αγαπώ».

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ στην παρούσα φάση δεν είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Είναι στα ραντάρ, έχει προταθεί, ο Ολυμπιακός τον εξετάζει σοβαρά, όμως ο παίκτης δεν είναι κοντά στον Πειραιά, με την Παρτίζαν να είναι κι εκείνη στην εξίσωση για την απόκτησή του. Το μόνο σίγουρο όμως είναι πως, ό,τι και να συμβεί, ο Τζάρεντ Μπάτλερ είναι ένας νικητής της ίδιας της ζωής, οπότε τίποτα δεν μπορεί να τον κρατήσει πίσω.