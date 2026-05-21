Παπανικολάου: «Περιμένουμε ένα κόκκινο ΟΑΚΑ»

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο κανάλι των «ερυθρολεύκων» στο Youtube για τη μεγάλη «μάχη» στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague την Παρασκευή (22/5, 18:00) με τη Φενέρμπαχτσε.

Μια ημέρα πριν τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00) στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague o Ολυμπιακός προπονήθηκε στο Telekom Center Athens και η κάμερα των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε εκεί για να καταγράψει τις στιγμές, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου αναφέρθηκε στο σπουδαίο παιχνίδι και όχι μόνο.

Ο «κάπτεν» της ομάδας του Πειραιά μίλησε στο OlympiacosBC TV για το Final Four που διεξάγεται φέτος στο T-Center και αναφέρθηκε:

Στην εικόνα που περιμένει να αντικρύσει: «Ένα κόκκινο ΟΑΚΑ».

Στο εάν υπάρχει κάποιος παίκτης που όταν τον βλέπει θεωρεί σίγουρη τη νίκη: «Δεν είναι δουλειά ενός παίκτη μόνο, όλοι χρειάζεται να είμαστε στην ίδια σελίδα. Το αυριανό ματς δεν έχει δεύτερη ευκαιρία».

Στο μυστικό χαρακτηριστικό του φετινού Ολυμπιακού που τον έκανε να ξεχωρίσει: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λέξη-κλειδί για να απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα, ο τρόπος που δουλέψαμε όλη τη χρονιά».

Στο εάν είναι πιο δύσκολο να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη ενός Final Four: «Το ότι έχουμε καταφέρει να πάμε σε 5 σερί Final Four δεν σημαίνει ότι είαι δεδομένο, οπότε και τα δυο κομμάτια είναι εξίσου δύσκολα».

Στο εάν είναι «επικίνδυνο» να θες κάτι τόσο πολύ: «Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Το ότι θέλουμε κάτι τόσο πολύ είναι αυτό που μας έχει φέρει στο Final Four τα τελευταία πέντε χρόνια».

Στο εάν ανυπομονεί για την παρουσία του κόσμου: «Αδιαμφισβήτητα. Για την παρουσία του κόσμου, για το τζάμπολ, για να είμαστε και εμείς έτοιμοι. Είναι μια εικόνα που περιμένουμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί».

