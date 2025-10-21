Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά για γκαρντ, με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να έχει προταθεί και να εξετάζεται από τους Ερυθρόλευκους, χωρίς να είναι ο μόνος.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ εξετάζεται από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοιτάζει τις επιλογές του για την ενίσχυση της περιφέρειάς του.

Ο παίκτης έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και εξετάζεται, με την ομάδα του Πειραιά να κοιτάζει τον 25χρονο γκαρντ και να βλέπει με καλό μάτι την περίπτωσή του.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ είχε υπογράψει συμβόλαι exhibit 9 με τους Σανς, οι οποίοι όμως τον έκοψαν από το ρόστερ λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν, παρά τα καλά φιλικά προετοιμασίας που πραγματοποίησε.

Στους Πειραιώτες έχουν προταθεί αρκετοί παίκτες μετά τα κοψίματα του NBA, με τον Μπάτλερ όμως να φαίνεται πως ξεχωρίζει, καθώς είναι παίκτης με όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ αγωνίζεται στις θέσεις των Γκαρντ, είναι 25 ετών (2000) και έχει ύψος 1.91. Έχει αγωνιστεί σε 148 παιχνίδια στο NBA, τα 19 ως βασικός, μετρώντας 6.7 πόντοι μέσο όρο, 2.8 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 34% στο τρίποντο.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη, τον οποίο έχει στο στόχαστρό της και η Παρτίζαν, όμως το ξεκάθαρο είναι πως πλέον ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές για την μεταγραφική του ενίσχυση από τους «κομμένους» του NBA.