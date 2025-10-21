Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν (24/10, 21:45), την επιστροφή των τραυματιών του και την... περίφημη σύμβαση για το ΣΕΦ.

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού του Gazzetta, μίλησε στο Gazz Floor by Novibet, αναφερόμενος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν (24/10, 21:45) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και στην επιστροφή των τραυματιών του.

Ο Σακίελ Μακίσικ εντάχθηκε στις προπονήσεις της ομάδας, ενώ ο Κίναν Έβανς έχει αρχίσει τις ατομικές προπονήσεις, με την προοπτική να προπονηθεί μαζί με τους υπόλοιπους τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός, όπως είπε, δεν πιέζει για την επιστροφή των παικτών του, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος υποτροπής.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την αλλαγή που θα φέρει η επιστροφή του Έβανς στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων», με τον Παπαπέτρου να αναλύει το πώς θα ενταχθεί δίπλα στα άλλα γκαρντ. Μίλησε ακόμα, για το γεγονός ότι, αν η ομάδα του Πειραιά είναι πλήρης τις επόμενες εβδομάδες, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ανέλυσε επίσης την κατάσταση της Μπάγερν και τις δυσκολίες του ματς.

Όσον αφορά το θέμα του ΣΕΦ, διευκρίνισε ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση για την παραχώρησή του στον Ολυμπιακό, ώστε να αρχίσουν οι εργασίες και να αποφευχθούν οι άσχημες εικόνες που είδαμε με τον Πανιώνιο.