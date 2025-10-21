Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ενώ ο Κίναν Έβανς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αντίστροφα μετράει για την επιστροφή του στην ενεργό δράση ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός φόργουορντ τέθηκε και πάλι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Προς το παρόν δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο επίσημο ματς, αλλά δεν αποκλείεται να τον συμπεριλάβει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην αποστολή για το Μόναχο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Παρασκευή (24/10, 21:45) την Μπάγερν.

Αντίστοιχα ο Κίναν Έβανς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.