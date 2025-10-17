Η Βίρτους Μπολόνια χρησιμοποίησε κανονικά τον Λούκα Βιλντόζα!

Παρά το σοβαρό επεισόδιο που έλαβε χώρα στην Ιταλία με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Λούκα Βιλντόζα ο οποίος παρεμπόδισε ασθενοφόρο και επιτέθηκε στο πλήρωμά του, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς τον χρησιμοποιεί κανονικά στον αγώνα της Βίρτους με τη Βιλερμπάν που διεξάγεται αυτή την ώρα!

Στις τελευταίες ώρες, το όνομα του Αργεντίνου πλέι μέικερ είναι στην επικαιρότητα λόγω του σοβαρού περιστατικού που έλαβε χώρα στην Ιταλία όπου εμπόδισε ασθενοφόρο και επιτέθηκε στο πλήρωμα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του. Ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι εξάλλου και η έκθεση της Αστυνομίας για τη συμπεριφορά του έμπειρου παίκτη.

Παρόλ’ αυτά, ο Λούκας Βιλντόζα αφού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βίρτους Μπολόνια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Βιλερμπάν και δηλώθηκε στη 12αδα της ιταλικής ομάδας, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς του πρόσφερε και χρόνο συμμετοχής.

Photo Credits: Χ