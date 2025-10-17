Η Βίρτους Μπολόνια χρησιμοποίησε κανονικά τον Λούκα Βιλντόζα!
Στις τελευταίες ώρες, το όνομα του Αργεντίνου πλέι μέικερ είναι στην επικαιρότητα λόγω του σοβαρού περιστατικού που έλαβε χώρα στην Ιταλία όπου εμπόδισε ασθενοφόρο και επιτέθηκε στο πλήρωμα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του. Ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι εξάλλου και η έκθεση της Αστυνομίας για τη συμπεριφορά του έμπειρου παίκτη.
Παρόλ’ αυτά, ο Λούκας Βιλντόζα αφού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βίρτους Μπολόνια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Βιλερμπάν και δηλώθηκε στη 12αδα της ιταλικής ομάδας, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς του πρόσφερε και χρόνο συμμετοχής.
Photo Credits: Χ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.