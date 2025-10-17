Όσμαν: «Χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη»

Ο Τσέντι Όσμαν, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές με 95-81, μίλησε για το ρεκόρ πόντων του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από την Κωνσταντινούπολη έχοντας επιβληθεί της Αναντολού Εφές με 95-81, σε ένα παιχνίδι όπου ο Τσέντι Όσμαν έσπασε το ρεκόρ πόντων του. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας συνολικά 29 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Ο ίδιος, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, στάθηκε στην εμφάνιση του «τριφυλλιού» στο δεύτερο ημίχρονο ενώ μίλησε και για την προσωπική του επίδοση.

«Είμαστε χαρούμενοι, ήταν μια επιτυχημένη διπλή εβδομάδα για εμάς. Παίζαμε σήμερα με μια ταλαντούχα ομάδα, όπως η Εφές. Ολοι συνέβαλαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, ήταν ένα παράδειγμα το σημερινό ματς του πως πρέπει να παίζουμε.

Η αυτοπεποίθησή μου προέρχεται και συνεχίζεται από το Ευρωμπάσκετ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που όταν είμαι ελεύθερος μου πασάρουν και με βοηθούν. Είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου αλλά πιο πολύ με τη νίκη.

Ήμασταν τρομεροί στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, παίξαμε και εξαιρετική άμυνα κατά διαστήματα».